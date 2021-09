Halle (S.) (ots) -Anmoderationsvorschlag:Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit sind in diesem Jahr in Halle (S.). In der ganzen Stadt stellen sich die Bundesländer vor mit Ausstellungen und Infoständen. Das Land Brandenburg ist mit all seinen Regionen vertreten. Das Havelland hat einen seiner größten Söhne nach Sachsen-Anhalt geschickt - Theodor Fontane:Sprechertext:"Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag war vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll."... kennt fast jeder. Und mindestens genauso gut kennt sich Fontane in seiner Brandenburger Heimat aus:"Das Schöne am Havelland ist: Man kann da seine Sehnsucht stillen. Wir haben Wasser, sehr viel Wasser. Wir haben flaches Land, aber das muss nicht zum Nachteil sein. Man kann Fahrradfahren, man kann wandern und man hat Fläche."Eine Sache schwingt bei der Heimatliebe der Brandenburger oft mit - der Blick auf den Nachbarn Berlin."Damals war Brandenburg an der Havel die Metropole. Und Berlin war die Provinz in Brandenburg. An der Havel liegt die Gründungsurkunde von Berlin. Und ich habe ja meine Apotheker-Jahre in Kreuzberg verbracht, in Bethanien, dieses Krankenhaus hat König Wilhelm der Vierte gebaut. Und um das bauen zu können, musste man Kanäle graben, weil das war alles grün. Es war Urwald. Berlin, ja, es war Wiese. Es war Sumpf. Heute nicht mehr. Heute ist Berlin die Metropole. Und das Land Brandenburg der schöne Vorgarten. Das Erholungszentrum."Brandenburg bei der Ausstellung zum Tag der Deutschen Einheit mit seinen Regionen und historischer Prominenz.Abmoderationsvorschlag:Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag erleben Sie online mit auf www.tde2021.deAlle Infos zu den geplanten Feierlichkeiten und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) sowie auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021).Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5033075