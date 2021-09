DJ Mützenich als SPD-Fraktionschef wiedergewählt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ist in der Fraktionssitzung am Mittwoch in dem Amt bestätigt worden. "Rolf Mützenich ist heute mit großer Mehrheit als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag wiedergewählt worden", teilte der Pressesprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Ali von Wangenheim, mit. In geheimer Wahl erhielt Mützenich den Angaben zufolge von 204 abgegebenen gültigen Stimmen 198 Ja-Stimmen - das sind 97 Prozent. 4 Abgeordnete stimmten demnach mit Nein, 2 Abgeordnete enthielten sich.

