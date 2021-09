Der Dienstleister für Online-Konsumentenkredite (Buy Now Pay Later) veranstaltete ein Investor Forum, das erste seit Börsengang im Januar (Ausgabepreis 49 $, erster Kurs 64,43 $). Angesprochen wurde nun u.a. die Frage, ob AFFIRM Bitcoin etc. als Zahlungsmittel akzeptieren werde.



Nach der kürzlichen Fehlmeldung, ein große US-Händler werde eine bestimmte Kryptowährung sehr bald online akzeptieren, ist das Thema Währungsalternativen sehr sensibel zu behandeln. Entsprechend ausweichend wirkt daher das Statement des AFFIRM-Managements: Zahlungen in Kryptowährung seien ein neuer Sachverhalt, der bald realisiert werde ("new and coming soon").



Allerdings hat Gründer-CEO Max Levchin das gleiche Etikett in der offiziellen Präsentation zum Investor Forum zweimal verwendet. Sowohl zur Super App von AFFIRM als auch zum Thema Krypto heißt es dort: "new and coming soon".



Die Entwicklungspipeline des kalifornischen Unternehmens (Sitz: San Francisco) enthält auch Lösungen für Cash Back und Rewards sowie eine Browser-Extension. Diese Projekte befinden sich laut Präsentation "in development" (in der Entwicklungsphase).



Die AFFIRM-Aktie wurde durch News zu Kooperationen mit SHOPIFY und AMAZON.COM oder auch PELOTON INTERACTIVE angetrieben. Das Investor Forum inklusive Präsentation hat nun Anspruch und Attraktivität des Unternehmens neu unterstrichen.



Der allgemeinen schwache Markt zog die AFFIRM-Aktie zuletzt mit nach unten. Sie steht 14 % tiefer als im Allzeithoch 133,17 $ vor fünf Tagen. In den USA heute vorbörslich + 3,9 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



