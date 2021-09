Vancouver (British Columbia), den 29. September 2021 - Blackhawk Growth Corp. (CSE: BLR, Frankfurt: 0JJ) ("Blackhawk" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft MindBio Therapeutics einen Kooperationsvertrag mit Digital Mind Technology Pty Ltd. ("Digital Mind"), einem medizinischen Forschungs- und Technologieunternehmen, das evidenzbasierte digitale Eingriffe zur Verbesserung der mentalen Gesundheit und des Wohlbefindens entwickelt, unterzeichnet hat. Im Rahmen des Vertrages werden die beiden Unternehmen bei der Produktentwicklung und der Kommerzialisierung von geistigem Eigentum zusammenarbeiten.

Die Grundlagenforschung und die Produktentwicklung von Digital Mind schaffen neue digitale Modelle, um die Schmerzbehandlung von Krebspatienten zu unterstützen. Die Plattform und die Technologie von Digital Mind bieten einzigartige Möglichkeiten, um Patienten in die Lage zu versetzen, ein gesundes Selbstversorgungsverhalten anzunehmen und somit ihr langfristiges Wohlbefinden zu gewährleisten. Das Überleben einer Krebserkrankung bringt einzigartige Herausforderungen hinsichtlich der Selbstpflege und der Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten mit sich. Digitale Eingriffe können diese Herausforderungen durch personalisierte Informationen angehen, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten und über mobile Geräte einfach zugänglich sind.

Digital Mind wurde vom leitenden Wissenschaftler Dr. Lahiru Russell, Ph.D., gegründet. Die Vision von Dr. Russell besteht darin, Menschen in die Lage zu versetzen, gesunde Selbstpflegestrategien anzuwenden, um die Auswirkungen ihrer Krankheit zu überwinden und ihr langfristiges Wohlbefinden zu gewährleisten.

Dr. Russell besitzt ein Master-Diplom in Biochemie von der Universität Genf in der Schweiz. Dr. Russell hat zehn Jahre lang in der Pharmaindustrie gearbeitet und dabei klinische Studien geleitet. Im Laufe der Jahre entwickelte Dr. Russell ein Interesse an der psychosozialen Anpassung an Krankheiten sowie an Strategien zur Bewältigung stressbedingter Aspekte von Krankheiten. Ihr Studium der Epidemiologie an der London School of Hygiene and Tropical Medicine (Vereinigtes Königreich) brachte sie dazu, in diesem Bereich zu forschen. Danach trat Dr. Russell dem psychoonkologischen Forschungsteam am Peter MacCallum Cancer Centre in Melbourne (Australien) bei, wo sie Eingriffe zur unterstützenden Pflege für Menschen mit Krebserkrankungen bewertete.

"Digital Mind Technology wird eine großartige Plattform sein, um die Forschung weiterzuentwickeln und neue digitale Therapien für Körper und Geist einzuführen", sagte Dr. Lahiru Russell. "Wir sind bestrebt, die positiven Auswirkungen dieser Therapien auf die mentale Gesundheit von Menschen mit chronischen Erkrankungen umfassend zu belegen. Unsere Zusammenarbeit mit MindBio wird die Art und Weise revolutionieren, wie Menschen mit ihrer Gesundheit umgehen."

Indem sie ihr persönliches Interesse an Achtsamkeitspraktiken mit ihrer beruflichen Erfahrung im Bereich der Psychoonkologie kombinierte, wollte Dr. Russell in ihrer Doktorarbeit herausfinden, ob Menschen mit einem Melanom von einem Achtsamkeitsprogramm profitieren könnten. Der Schwerpunkt des Programms lag darauf, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, mit ihrer Gesundheitssituation umzugehen, indem sie sich ihrer Gefühle bewusst werden und Fähigkeiten zur Bewältigung belastender Gedanken erlernen. Entscheidend für den Erfolg des Programms war die Flexibilität, die den Teilnehmern geboten wurde, damit sie die Informationen nach eigenem Ermessen abrufen konnten.

Justin Hanka, Executive Director von MindBio Therapeutics, sagte: "MindBio entwickelt sich zu einem fachübergreifenden Unternehmen, das Forschung und klinische Studien, Kliniken, Technologie und digitale Therapien miteinander verbindet. Wir freuen uns, einen Vertrag mit Digital Mind Technology unterzeichnet zu haben, um das Profil von MindBio in den Bereichen Technologie und digitale Therapeutika zu erweitern, von denen Menschen mit mentalen und chronischen Erkrankungen profitieren."

Über Blackhawk Growth

Blackhawk ist eine Investment-Dachgesellschaft, die bestrebt ist, durch die Übernahme und die Entwicklung wachstumsstarker Unternehmen beträchtliche Werte für ihre Aktionäre zu schaffen. Der Schwerpunkt seiner Investitionen liegt auf den Bereichen Gesundheit, Cannabis und Cannabidiol in Kanada und den USA. Sein Unternehmensportfolio beinhaltet Sac Pharma, LeichtMind Clinics, Noble Hemp, Spaced Food, NuWave Foods und MindBio Therapeutics. Blackhawk bringt seine Investitionen weiterhin in den Cashflow und wächst in einem überdurchschnittlichen Tempo.

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: https://www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A

Bitte beteiligen Sich sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von Blackhawk: https://t.me/Blackhawkgrowth oder besuchen Sie uns online unter https://www.blackhawkgrowth.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Frederick Pels

(403) 991-7737

fred@blackhawkgrowth.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind im Hinblick auf das Unternehmen als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu verstehen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Transaktion und den zukünftigen Betrieb von MindBio Therapeutics Pty Ltd. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

