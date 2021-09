Kommt jetzt, gewissermaßen im zweiten Versuch, der große Anstieg der Zinsen? Erinnerungen an den Jahresanfang werden wach, als die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe von Jahresbeginn bis Mitte März von 0,92 Prozent auf 1,77 Prozent gestiegen waren. Mit der Folge einer Korrektur von BigTech in den USA und dem so genannten Reflation Trade, dem Anstieg von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...