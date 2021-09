Geht es nach dem Wall Street Analysten Douglas Harned, ist im globalen Reiseverkehr die Wende erkennbar. In einer Studie blickt der Analyst von Bernstein Research nun vor allem für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing optimistisch in die Zukunft. Die Airbus-Aktie springt bis zum Mittag an die Spitze der DAX-Werte. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Airbus von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel um gut 17 Prozent von 121 auf 142 Euro angehoben. Douglas Harned empfahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...