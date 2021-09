Es schwebte wie ein Damoklesschwert über den Tarifverhandlungen - nun ist es offenbar soweit: Verdi rief am Mittwoch die Beschäftigten der Commerzbank in Nordrhein-Westfalen für den Freitag zu ganztägigen Protesten auf. Die Commerzbank-Aktie zeigt sich von der Ankündigung unbeeindruckt und kann in einem freundlichen Marktumfeld sogar zulegen. Verdi macht in der Tarifrunde für das private Bankgewerbe mit Warnstreiks Druck. Die Gewerkschaft und der private Arbeitgeberverband (AGV) lägen mit ihren ...

