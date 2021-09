Houston und London (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen kündigt eine absolute Reduzierung der Emissionen um 30 Prozent bezogen auf 2020 an und das Ziel, bis 2030 50 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien nutzen zu wollenLyondellBasell (NYSE: LYB) gab heute das Ziel bekannt, bis 2050 Netto-Null-Emissionen für alle Produktionsanlagen zu erreichen. Als Zwischenschritt in Richtung 2050 kündigte das Unternehmen zudem eine Strategie an, mit der bis 2030 eine absolute Reduzierung der Scope 1- und Scope 2-Emissionen um 30 Prozent bezogen auf 2020 erreicht werden soll. Dieses Vorhaben steht im Einklang mit den Bemühungen, die Ziele des Pariser Abkommens zu unterstützen, den Klimawandel zu begrenzen, indem die weltweiten Treibhausgasemissionen bis zur Mitte des Jahrhunderts auf Netto-Null reduziert werden."Obwohl die Klimawissenschaft äußerst komplex ist, gibt es kaum einen Zweifel daran, dass Treibhausgase zur globalen Erwärmung beitragen. Der Bericht des Weltklimarates der UN ist der aktuellste Hinweis dafür, dass feste Verpflichtungen und gemeinsames Handeln erforderlich und dringend sind, um die globale Herausforderung des Klimawandels zu bewältigen", so Bob Patel, CEO von LyondellBasell. "Um sicherzustellen, dass die Ziele von LyondellBasell ehrgeizig, aber umsetzbar sind, haben wir eine Strategie entwickelt, um unsere CO2-Bilanz bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Wir sind von unserem Ansatz überzeugt und verpflichten uns, unseren Teil dazu beizutragen."Der Weg zu Netto-Null2019 kündigte LyondellBasell ein erstes Ziel zur Reduzierung der Emissionen um 15 Prozent pro Tonne produziertem Produkt bis 2030 (im Vergleich zum Stand von 2015) an. Damals erklärte das Unternehmen seine Absicht, ein ehrgeizigeres Ziel festzulegen. Von daher hat das Unternehmen einen realisierbaren Weg zur absoluten Reduzierung der Scope 1- und Scope 2-Emissionen um 30 Prozent (im Vergleich zum Stand von 2020) entwickelt. Dieser Ansatz umfasst:- Verbessertes Energiemanagement und emissionsarme Dampferzeugung;- Minimierung des Fackeltätigkeit;- Verwendung emissionsärmerer Brennstoffe;- Elektrifizierung der Produktionsprozesse und Verbesserung der Ofentechnologie; und- Mindestens 50 Prozent Strombedarfs aus erneuerbaren Energien.2030 bis 2050Der Fahrplan von LyondellBasell, bis 2050 Netto-Null für seine Scope-1- und Scope-2-Emissionen zu erreichen, baut auf den Fortschritten auf, die im Laufe dieses Jahrzehnts erzielt werden. Zusätzlich zu diesen Strategien hat das Unternehmen mit der Bewertung eines Portfolios an Technologieoptionen begonnen, die im gesamten Produktionsbereich des Unternehmens umgesetzt werden könnten. Hierzu zählen u. a. die Elektrifizierung von Steamcrackern, die Nutzung von Wasserstoff, die Abscheidung und Speicherung von CO2 sowie die Nutzung von CO2 als Rohstoffquelle.Darüber hinaus bindet das Unternehmen die Bemühungen zur Emissionsreduzierung unter Berücksichtigung langfristiger Planung und Risikomanagement aktiv in Geschäftsprozesse ein und verfolgt branchenübergreifende Kooperationsmöglichkeiten, um die Verbreitung und den Einsatz innovativer Technologien zu beschleunigen. Das Unternehmen hat sich zu Transparenz verpflichtet, indem es über das eigene Klimarisiko sowie die Fortschritte bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen jährlich in dem CDP-Fragebogen und gemäß den Richtlinien der Taskforce on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) berichtet. In diesem Sinne hat das Unternehmen heute seinen ersten TCFD-Index veröffentlicht, der hier zu finden ist.Maßnahmen zur Unterstützung unserer ZieleGleichzeitig mit der Ankündigung seiner überarbeiteten Ziele zur Emissionsreduzierung kündigte LyondellBasell zudem Folgendes an:- Den Beginn einer globalen Strategie für erneuerbare Energien: Das Unternehmen prüft derzeit eine Reihe von Möglichkeiten, Strom aus Wind- und Solarenergie über Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements) in den USA und Europa zu beziehen. LyondellBasell hat sich zum Ziel gesetzt, mindestens 50 Prozent des derzeitigen Stromverbrauchs, bis 2030 aus erneuerbaren Quellen zu beziehen und die derzeit damit verbundenen CO2-Emission zu reduzieren. Dies entspricht 4,9 Millionen Megawattstunden pro Jahr aus erneuerbaren Quellen. Das Unternehmen schätzt, dass dadurch etwa 2 Millionen Tonnen Scope-2-Emissionen reduziert werden.- Ein Fahrplan zum Kohleausstieg am Produktionsstandort Wesseling in Deutschland bis 2023: Für die Olefin- und Polyolefinproduktion am Standort Wesseling hat das Unternehmen mit Evonik, einem deutschen Spezialchemieunternehmen, eine Vereinbarung über den Bezug von aus Erdgas erzeugtem Dampf unterzeichnet. Dies ermöglicht LyondellBasell an diesem Standort die Kohlenutzung im eigenen Kraftwerk bis Dezember 2023 einzustellen. Darüber hinaus werden durch die Dampfverbund die beiden benachbarten Standorte energetisch integriert, wodurch Dampfangebot und -nachfrage optimiert und die Energieeffizienz für beide Partner verbessert werden. Es wird erwartet, dass das Projekt die CO2 -Emissionen des Standorts um etwa 170.000 Tonnen pro Jahr reduziert.- Optimierung der Fackelsysteme: Im Jahr 2020 weitete das Unternehmen seine globale Untersuchung von Fackelsystemen an seinen wichtigsten Standorten aus. Im Rahmen dieses Projekts soll die Fackeltätigkeit reduziert und die Fackelgasrückgewinnung optimiert werden. Die im Jahr 2020 an den europäischen und US-amerikanischen Standorten umgesetzten Projekte führten zu einer Verringerung des Energieverbrauchs um 1,27 Millionen Gigajoule und einer damit verbundenen Verringerung der CO2-Emissionen um etwa 79.500 Tonnen.- Unterstützung staatlicher und öffentlicher Maßnahmen zur Reduzierung globaler Emissionen: Gezielte staatliche und öffentliche Maßnahmen zur Reduzierung der weltweiten Emissionen sind wichtige Bausteine zur Erreichung von Skaleneffekten. LyondellBasell hat daher seine Unterstützung für Konzepte zugesichert, die eine faire, globale CO2-Bepreisung etablieren, die Entwicklung erneuerbarer Energien und der Energieinfrastruktur fördern, die Einführung neuer, CO2-reduzierender Technologien beschleunigen und den Einsatz CO2-reduzierender Technologien subventionieren. Weitere Informationen zu diesen Maßnahmen finden Sie hier.Schwerpunkt NachhaltigkeitNeben der Bekämpfung des Klimawandels legt LyondellBasell besonderen Wert auf Maßnahmen zur Vermeidung von Kunststoffabfällen in der Umwelt, zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und zur Unterstützung einer prosperierenden Gesellschaft. Für weitere Informationen klicken Sie hier.Über LyondellBasellLyondellBasell (NYSE: LYB) ist eines der größten Kunststoff-, Chemie- und Raffinerie-Unternehmen der Welt. Mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern produziert LyondellBasell rund um die Erde wichtige Materialien, Produkte und Lösungen für moderne Herausforderungen: Verbesserung des Schutzes von Lebensmitteln durch leichte und flexible Verpackungen, Schutz der Wasserreinheit und -versorgung durch beständige Rohrleitungen, Verbesserung von Sicherheit, Komfort und Kraftstoffeffizienz für PKW und LKW und der sicheren und effektiven Funktionalität in Elektronik und Elektrogeräten. LyondellBasell verkauft Produkte in über 100 Ländern, ist der weltweit größte Hersteller von Polymer Compounds und der größte Lizenzgeber für Polyolefin-Technologien. Im Jahr 2021 wurde LyondellBasell erneut in die Rangliste des US-Wirtschaftsmagazins Fortune in die Liste der meistgeschätzten Unternehmen der Welt aufgenommen.Weitere Informationen über LyondellBasell finden Sie unter www.lyondellbasell.com. Informationen auf dieser Website sind nicht Teil dieser Mitteilung.Zukunftsgerichtete AussagenAussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen der LyondellBasell Geschäftsführung, einschließlich Erwartungen, die auf Informationen und Prognosen Dritter beruhen, die zum Zeitpunkt der Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Wenn in dieser Präsentation die Worte "schätzen", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "Strategie", "Ziel", "Bestreben", "erreichen", "Weg", "ermöglichen", "Zielsetzung", "sollten", "werden", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Worte enthalten. Darüber hinaus sind alle Aussagen, die sich auf das Netto-Null-Ziel oder die Zwischenziele für 2030 von LyondellBasell und die damit verbundenen Maßnahmen beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, unter anderem aufgrund von Marktbedingungen, der Konjunkturzyklizität der Chemie-, Polymer- und Raffineriebranche, der Verfügbarkeit, der Kosten und der Preisvolatilität von Rohstoffen und Versorgungsleistungen, insbesondere der Kosten für Erdöl, Erdgas und damit verbundene Erdgasflüssigkeiten. Zudem sind sie davon abhängig, ob es uns gelingt, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, einschließlich der Möglichkeit, sicher zu arbeiten, die Produktion von recycelten und erneuerbaren Polymeren zu steigern und unsere Treibhausgasemissionen und unseren Energieverbrauch zu reduzieren. Sie hängen ab von der Einführung neuer Technologien und der Fähigkeit, die erwarteten Vorteile daraus zu nutzen; von unserer Fähigkeit, Kapital zur Finanzierung unserer klimabezogenen Initiativen zu erhalten; von den Maßnahmen unserer Lieferanten und Kunden, einschließlich der Verwendung der Circulen-Produktfamilie; von unserer Fähigkeit, erneuerbare Energie zu erschließen und unsere Abhängigkeit von Kohle zu verringern; von den Ungewissheiten und Auswirkungen in Bezug auf das Ausmaß und die Dauer der Pandemie; vom Wettbewerbsdruck bei Produkten und Preisen; von den Arbeitsbedingungen; von Betriebsunterbrechungen (einschließlich Leckagen, Explosionen, Brände, wetterbedingte Vorfälle, mechanisches Versagen, ungeplante Ausfallzeiten, Probleme bei den Zulieferern, Arbeitskräftemangel, Streiks, Arbeitsniederlegungen oder andere arbeitsrechtliche Schwierigkeiten, Transportunterbrechungen, Verschüttungen und Freisetzungen sowie andere Umweltrisiken), vom Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage für unsere Produkte und die unserer Joint Ventures sowie den damit verbundenen Auswirkungen auf Produktionskapazitäten und die Produktionsauslastung der Branche; von unserem Kostenmanagement; von künftigen Finanz- und Betriebsergebnissen; von Entwicklungen im Bereich des Klimawandels; von Rechts- und Umweltverfahren; von Steuerbescheiden, -folgen oder -verfahren; von technologischen Entwicklungen und unsere Fähigkeit, neue Produkte und Verfahrenstechniken zu entwickeln sowie von möglichen behördlichen Regulierungsmaßnahmen, einschließlich klimabezogener Offenlegungspflichten. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, finden Sie in den Abschnitten "Risikofaktoren" in unserem Formular 10-K für das am 31. Dezember 2020 geendete Jahr und in unseren anschließenden SEC Filings, die unter www.LyondellBasell.com auf der Seite Investor Relations und auf der Website der Securities and Exchange Commission www.sec.gov zu finden sind.In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Sie werden dringend gebeten, die Offenlegungen in den Dokumenten, die wir gelegentlich bei der Securities and Exchange Commission einreichen, sorgfältig zu lesen und zu prüfen, wie u. a. die Angaben zu den Risiken, denen wir ausgesetzt sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, und wenn sie eintreten, welche Auswirkungen sie auf das Erreichen unserer Strategien oder Ziele, unsere Betriebsergebnisse oder unsere Finanzlage haben werden. Ein Großteil der Standards, Messwerte, Technologien und Annahmen, die bei der Ausarbeitung der Ziele und der Strategie des Unternehmens verwendet wurden, entwickeln sich weiter und basieren auf Annahmen der Geschäftsführung, die zum Zeitpunkt der Ausarbeitung als angemessen erachtet werden, aber nicht als Garantien betrachtet werden sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurden, und basieren auf den Schätzungen und Meinungen der Geschäftsführung von LyondellBasell zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. LyondellBasell übernimmt keine Verpflichtung und lehnt es ausdrücklich ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsführung ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese Mitteilung bezieht sich auf bestimmte Rahmenwerke und Initiativen. Das Unternehmen beabsichtigt damit nicht, diese Rahmenwerke zu billigen oder zu übernehmen, auch nicht dauerhaft. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht dazu, bestimmte Empfehlungen zu befolgen oder in Zukunft bestimmte Angaben zu machen (auch nicht zu den Zielen und Fortschritten, über die hier berichtet wird), es sei denn, dies wird beschlossen. Das Unternehmen macht keine Zusicherungen oder gibt keine Gewährleistungen in Bezug auf die Verwendung oder Definition bestimmter Begriffe oder Empfehlungen oder die Durchführbarkeit von Initiativen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpgPressekontakt:Pressekontakt: LyondellBasell Media RelationsEmail: mediarelations@lyb.comTel.: +1 (713) 309-7575Original-Content von: LyondellBasell Industries, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148080/5033196