Nach einigen Anlaufschwierigkeiten steht die E-Limousine Lucid Air der kalifornischen E-Auto-Firma Lucid in den Startlöchern. 2022 kommt der Tesla-Herausforderer nach Deutschland. Fast fünf Jahre nach der ersten Vorstellung und ein halbes Jahr nach dem ursprünglich vorgesehenen Marktstart kommt die Elektro-Limousine Lucid Air in wenigen Wochen in den Handel. Die ersten Auslieferungen seines Edelstromers plant der kalifornische Tesla-Herausforderer Lucid Motors in den USA für Ende Oktober. Über 13.000 Reservierungen liegen laut dem Hersteller vor. Der Deutschlandstart ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...