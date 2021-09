iOS 15 ist seit einigen Tagen verfügbar und ist schon von vielen Nutzer:innen auf ihren iPhones installiert worden. Vollkommen fehlerfrei ist die neue OS-Version nicht. Diese Fehler sind bekannt. Trotz acht Betaversionen und monatelanger Entwicklung hat Apple in iOS 15 noch einige Fehler übersehen. Zwar ist die neue Version lange nicht mehr so fehlerbehaftet wie iOS 13, bei der Apple nach dem Release binnen weniger Wochen zig Updates und Hotfixes nachschieben musste, dennoch klagen Nutzer:innen über Probleme mit der neuen OS-Version, die der Hersteller mit iOS 15.1 oder 15.2 beheben will...

