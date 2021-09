Halle (S.) (ots) -Der Podcast zum Tag der Deutschen EinheitAuf Initiative Sachsen-Anhalts hat jedes Bundesland zum Tag der Deutschen Einheit zwei Einheitsbotschafter ernannt.Lena Endesfelder und Nicolas Katte sind die Einheitsbotschafter für Rheinland-Pfalz. Im Podcast beschreiben sie, was für sie Deutschland ist und was für sie die Deutsche Einheit bedeutet. Sie erzählen, welches Projekt, welches Erlebnis ohne die Deutsche Einheit vielleicht nicht möglich gewesen wäre.Video zum Podcast: https://youtu.be/ZfLNDrw99uEPodcast: https://einheitsbotschafter.deEinheitsbotschafterin Lena Endesfelder ist im Moseldorf Mehring bei Trier aufgewachsen. Als Winzertochter musste sie schon früh auf dem elterlichen Weingut mit anpacken. Als Lena 18 war, verunglückte ihr Vater im Weinberg. Spätestens da war für Lena klar, dass sie sein Werk fortführen wollte. Sie studierte Weinbau und Önologie an der Hochschule Geisenheim und ist jetzt Juniorchefin im Familienbetrieb, den sie gemeinsam mit Mutter Cordula und Schwester Sarah betreibt. Die Deutsche Einheit ist für sie völlig normal - Geschichten über die Trennung klingen für sie wie aus einer anderen Welt.Einheitsbotschafter Nicolas Katte ist als Nachwende-Kind 1990 in Mainz geboren und aufgewachsen. Chemie-Studium in Mainz und Frankfurt. 2019 gründete Nicolas Katte mit zwei befreundeten Kollegen aus Frankreich und Spanien das erfolgreiche Startup Posterlab - eine innovative digitale Kommunikations-Plattform für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Die mittlerweile sieben Beschäftigten kommen aus sieben verschiedenen Nationen.Alle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021). TDE2021Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5033235