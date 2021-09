DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Wirtschaftsstimmung im Euroraum steigt im September leicht

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat im September wider Erwarten leicht zugelegt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 117,8 Punkte von 117,6 im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Indexrückgang auf 116,5 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator verharrte bei 116,6 Zählern.

IMK: Starker Aufschwung verschiebt sich

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird nach einer neuen Prognose des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung dieses Jahr um 2,6 Prozent und nächstes um 5,1 Prozent zulegen. Gegenüber der letzten Prognose vom Juni senkten die Konjunkturforscherinnen und -forscher ihre Wachstumserwartung für 2021 damit deutlich um 1,9 Prozentpunkte. Für 2022 heben sie die Prognose um 0,2 Prozentpunkte an. "Wir erleben einen Aufschwung mit angezogener Handbremse", erklärte der wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien.

DIW: BIP steigt im dritten Quartal um rund 1,5 Prozent

Die Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) um rund 1,5 Prozent gestiegen. Das von dem Institut berechnete Konjunkturbarometer halte sich im September bei kräftigen 108 Punkten, deutlich oberhalb der Expansionsschwelle von 100 Punkten. "Für das zu Ende gehende dritte Quartal ist damit ein kräftiger Schub zu erwarten - das Bruttoinlandsprodukt dürfte im Vergleich zum zweiten Quartal dieses Jahres um etwa 1,5 Prozent zulegen", erklärte das DIW.

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften stabil aufwärtsgerichtet

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hält im September an. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg um 1 Punkt auf 124 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Damit ist die Arbeitskräftenachfrage stabil aufwärtsgerichtet, wenngleich mit schwächerer Dynamik als im Frühsommer, als sie von Aufholeffekten geprägt war", erklärte die Bundesagentur.

Inflation in Spanien zieht im September kräftig an

Der Inflationsdruck in Spanien hat sich im September stärker erhöht als erwartet. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 4,0 Prozent. Im August hatte der Wert 3,3 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für September nur mit einem Anstieg auf 3,5 Prozent gerechnet.

Italiens Erzeugerpreise steigen im August deutlich

Die italienischen Erzeugerpreise sind im August deutlich gestiegen. Die industriellen Produzentenpreise erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent, wie die Statistikbehörde Istat mitteilte. Auf dem Inlandsmarkt stiegen die Erzeugerpreise um 0,4 Prozent, auf dem Auslandsmarkt um 0,6 Prozent. Auf Jahressicht erhöhten sich die Erzeugerpreise der Industrie um 11,6 Prozent.

Mützenich als SPD-Fraktionschef wiedergewählt

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ist in der Fraktionssitzung am Mittwoch in dem Amt bestätigt worden. "Rolf Mützenich ist heute mit großer Mehrheit als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag wiedergewählt worden", teilte der Pressesprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Ali von Wangenheim, mit. In geheimer Wahl erhielt Mützenich den Angaben zufolge von 204 abgegebenen gültigen Stimmen 198 Ja-Stimmen - das sind 97 Prozent. 4 Abgeordnete stimmten demnach mit Nein, 2 Abgeordnete enthielten sich.

Walter-Borjans warnt FDP und Grüne vor Jamaika

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat FDP und Grüne vor einer Jamaika-Koalition gewarnt. "Mit CDU/CSU würden sich Grüne und FDP einem Partner zuwenden, der in Selbstbeschäftigung und Ringen um Machterhalt um jeden Preis gefangen ist. Für ein Signal des Aufbruchs wären CDU und CSU ein Totalausfall", sagte Walter-Borjans dem Handelsblatt. Der SPD-Chef mahnte zugleich schnelle Sondierungen über eine Ampel in einer Dreierrunde an. "Wir werden rasch, aber nicht überstürzt das Gespräch mit jedem der möglichen Partner suchen." Der Generalsekretär habe den Auftrag, dafür mit seinen jeweiligen Kollegen Termine auszuloten.

Russland droht nach Sperrung von deutschen RT-Kanälen mit Blockierung von Youtube

Nach der Sperrung der deutschsprachigen Kanäle des russischen Senders RT hat Russland der Online-Plattform Youtube mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht. Die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor warf dem Youtube-Betreiber Google Zensur vor und forderte das US-Unternehmen auf, die Sperrung aufzuheben. Andernfalls könnten "Maßnahmen zur vollständigen oder teilweisen Beschränkung" gegen die Plattform getroffen werden, erklärte Roskomnadsor.

China hat versteckte Kredite in Höhe von 385 Mrd Dollar vergeben

China hat im Ausland sogenannte versteckte Kredite im Wert von 385 Milliarden Dollar vergeben und verlangt höhere Zinsen als westliche Entwicklungsagenturen, so dass ärmere Länder deren Existenz nicht offenlegen müssen. Das AidData-Projekt des William & Mary's Global Research Institute hat herausgefunden, dass 42 Länder mittlerweile eine öffentliche Verschuldung gegenüber China von mehr als 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukt (BIP) haben, die oft vor dem Berichtssystem der Weltbank verborgen ist, weil die Empfänger der Kredite keine Zentralregierungen sind.

Nordkorea meldet Test von Hyperschall-Rakete

Nordkorea hat laut Staatsmedienberichten erfolgreich eine Hyperschall-Rakete getestet. Der Test der Hwasong-8-Rakete sei am Dienstag erfolgt und von "großer strategischer Bedeutung", meldete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Nordkorea wolle seine Verteidigungskapazitäten um ein "Tausendfaches" erweitern. Demnach wurde die Rakete aus der Provinz Jagang abgefeuert.

+++ Konjunkturdaten +++

Brandenburg/Verbraucherpreise Sep -0,1% gg Vm, +4,8% gg Vj

Belgien Sep Verbraucherpreise +2,86% (Aug: +2,73%) gg Vorjahr

Schweden Sep Verbrauchervertrauen 107,3 (Aug: 107,9)

Schweden Sep Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 108,0

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Aug +5,6 Mrd GBP (Juli: -1,7 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Aug +5,3 Mrd GBP (Juli: -1,8 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Aug +0,4 Mrd GBP (Juli: +0,03 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Aug PROG: +0,1 Mrd GBP

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Aug 74.453 (Juli: 75.126)

US/MBA Market Index Woche per 24. Sep -1,1% auf 734,9 (Vorwoche: 742,7)

US/MBA Purchase Index Woche per 24. Sep -1,2% auf 280,4 (Vorwoche: 283,9)

US/MBA Refinance Index Woche per 24. Sep -0,9% auf 3.359,5 (Vorwoche: 3.391,1)

