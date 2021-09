DGAP-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kooperation/Private Equity

SGT German Private Equity und Tyrus Capital kündigen eine strategische Partnerschaft für Private Equity- und Kapitalmarkttransaktionen in USA und Europa an



29.09.2021 / 14:03

+++ Pressemitteilung +++

SGT German Private Equity und Tyrus Capital kündigen eine strategische Partnerschaft für Private Equity- und Kapitalmarkttransaktionen in USA und Europa an



Frankfurt am Main, 29. September 2021 - Die SGT German Private Equity in Frankfurt (SGF), ein börsennotierter Private Equity-Asset Manager, schließt mit Tyrus Capital, einem Alternative Investment Manager, eine strategische Partnerschaft, um bei Private Equity-Transaktionen mit Kapitalmarktbezug in USA und Europa zusammenzuarbeiten.

Die beiden Unternehmen bringen, neben ihrer jeweiligen Investment-Erfolgshistorie, komplementäre Fähigkeiten in die Partnerschaft ein: die umfassende Kapitalmarktexpertise von Tyrus Capital und ihren Zugang zu Institutionellen Investoren, kombiniert mit der Fähigkeit von SGT German Private Equity, große M&A-Transaktionen zu sourcen, zu selektieren und durchzuführen.

Tony Chedraoui, Gründer, CEO und CIO von Tyrus Capital: "Mit der Bündelung unserer Kräfte werden wir einzigartige Unternehmen identifizieren, die von der kombinierten Expertise profitieren, um ihnen weiteren Schub bei Wachstum, Expansion und Wertschöpfung zu geben. Diese neue Initiative stärkt die Tyrus Platform, indem sie unser Spektrum an Investment Verticals ergänzt, das von Structured Trades/Event Arbitrage über Private Equity-Secondaries bis hin zu Immobilienkrediten und börsennotierten Wandelanleihen reicht. In den vergangenen Monaten hat Tyrus eine entscheidende Rolle bei verschiedenen sehr erfolgreichen Transaktionen gespielt, die unsere umfassende Kapitalmarktexpertise demonstrieren, insbesondere beim spektakulären Turnaround von Ferroglobe und Grupo Villar Mir ebenso wie bei der Restrukturierung der Eigentümerstruktur von OHL."

Carsten Geyer, Geschäftsführer der SGF und Co-Managing Partner von SGT Capital fügt hinzu: "Die Kapitalmärkte werden immer relevanter, um Shareholder Value in Private Equity Transaktionen zu schaffen." Christoph Gerlinger, Geschäftsführer der SGF und Partner von SGT Capital ergänzt: Durch die Zusammenarbeit mit Tyrus Capital erweitern wir unseren Werkzeugkasten zur Schaffung weiterer nachhaltiger Ertragsquellen aus Private Equity für unsere Aktionäre."

SGT Capital LLC hat kürzlich ihre Akquisition von Utimaco, einem globalen Marktführer bei Cyber Security-Lösungen mit Sitz in Aachen, Deutschland, und Campbell, Kalifornien, von EQT bekanntgegeben. Utimaco genießt mit mehr als 470 Mitarbeitern globale Reichweite und Produktanerkennung, und bedient hochkarätige Kunden. Zu den Investoren in dieser Transaktion werden der SGT Capital Fund II, Tyrus Capital und andere Ko-Investoren gehören. Übliche regulatorische Genehmigungen in den USA und Deutschland sind Voraussetzung, um die Transaktion abzuschließen. SGT Capital hat die erforderlichen Genehmigungen im September beantragt.

Die hundertprozentige Tochter der SGF, die SGT Capital Pte. Ltd. (SGTPTE), ein lizenzierter Private Equity Asset Manager mit Sitz in Singapur, wird dieses Investment verwalten. Das in diese Beteiligung investierte und von der SGTPTE verwaltete Eigenkapital wird sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag belaufen. Die SGTPTE wird das sog. First Close ihres PE Fonds im Rahmen des Closings dieser Transaktion durchführen, weil sich einige Institutionelle Investoren nunmehr sowohl für eine Zeichnung des Fonds als auch für ein Ko-Investment in Utimaco interessieren.

Über SGT German Private Equity



SGT German Private Equity ist ein in Deutschland beheimateter, börsennotierter Private Equity-Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Ihre 100%ige Tochtergesellschaft SGT Capital Pte. Ltd. ist ein globaler Alternative Investment- und Private Equity-Asset Manager mit Hauptsitz in Singapur.

Für ihren neuen, branchenagnostischen Private Equity-Fonds SGT Capital Fund II mit geografischem Fokus auf Europa und Nordamerika und Laufzeit von zehn Jahren, strebt SGT ein Fundraising-Zielvolumen von 1 bis 3 Mrd. USD an. Das Management Team verfügt über langjährige Führungserfahrungen bei namhaften Adressen - globalen Private Equity-Häusern, Managementberatungen und Investmentbanken.

Aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group hält die SGT German Private Equity desweiteren ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups.



About Tyrus Capital

Tyrus Capital is an alternative investment manager founded by Tony Chedraoui in 2009. The firm manages c. $2 billion on behalf of institutional investors globally, including banks, pension funds, sovereign wealth funds, family offices foundations and endowments.

Tyrus Capital has offices in London, Monaco and Pfäffikon and offers investors access to a diversified range of alternative investment strategies including event driven, structured trades, secondary/private equity, real estate, and global convertibles.

Further information can be found on www.tyruscap.com