Wien (www.fondscheck.de) - Die Hamburger Privatbank Berenberg erweitert ihre US-Präsenz deutlich, so die Experten von "FONDS professionell".Mit der Verdopplung der Flächen in einem Wolkenkratzer zwischen der 49. und 50. Straße in Manhattan sei auch eine Verlängerung des Mietvertrags um 15 Jahre einhergegangen, wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" von Berenberg erfahren habe. Die Bank beschäftige in New York derzeit 138 Mitarbeiter, 26 mehr als noch zu Beginn des Jahres. Ende 2019 seien es 77, Ende 2016 nur 45 gewesen. ...

