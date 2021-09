Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter VanEck listet heute mit dem VanEck Vectors Rare Earths and Strategic Metals UCITS ETF (ISIN IE0002PG6CA6/ WKN A3CRL9) an der Deutschen Börse Xetra Europas ersten ETF (Exchange Traded Fund), der Anlegern Zugang zu Unternehmen, die Seltene Erden oder sogenannte strategische Metalle abbauen und verarbeiten, bietet, so VanEck in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...