Wien (www.fondscheck.de) - Der britische Investmentmanager Jupiter Asset Management (Jupiter AM) eröffnet einen neuen Standort in New York und will damit die Research-Kapazitäten für seine Global Unconstrained Fixed-Income-Strategie stärken, so die Experten von "FONDS professionell".Drei Jupiter-Mitarbeiter, darunter zwei neu ernannte Teammitglieder, würden im neuen Büro tätig sein und sollten die Analyse des US-Anleihemarktes von dem derzeitigen fokussierten und selektiven Ansatz zu einem tieferen und umfassenderen Research weiterentwickeln. ...

