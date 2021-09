DJ Conti vertieft Kooperation mit chinesischer Horizon Robotics

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental vertieft die Kooperation mit der chinesischen Horizon Robotics in den Bereichen Fahrerassistenzsysteme und automatisiertes Fahren. Gegründet wurde dazu laut Mitteilung ein Gemeinschaftsunternehmen, das die Entwicklung und Kommerzialisierung von Technologien auf Basis künstlicher Intelligenz beschleunigen soll und voraussichtlich etwa 200 Mitarbeiter haben wird.

"Wir gründen zusammen ein Joint Venture, um ein neues industrielles Kooperationsmodell zu schaffen und werden gemeinsam daran arbeiten, die Industrialisierung intelligenter Autos konsequent umzusetzen und zu praktizieren", sagte Kai Yu, Gründer und CEO von Horizon Robotics, laut Mitteilung.

Das Gemeinschaftsunternehmen, an dem der Hannoveraner DAX-Konzern die Mehrheit halten wird, soll seinen Sitz in Shanghai haben. Continental und Horizon Robotics arbeiten bereits seit mehreren Jahren zusammen. Dies führte zunächst zu einem Memorandum of Understanding (MoU) zur Zusammenarbeit, das Anfang letzten Jahres veröffentlicht wurde.

September 29, 2021

