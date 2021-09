New York (ots) -Die cloudbasierte BQuant-Enterprise-Plattform lässt sich in bestehende Enterprise-Infrastrukturen integrieren und bietet die erste Data-Science-Lösung mit einsatzbereitem Zugang zu Bloombergs umfangreichen "Multi-Asset Class"-Datenangeboten.Bloomberg stellt heute BQuant Enterprise vor, eine cloudbasierte Plattform für quantitative Analysten und Datenwissenschaftler in den Finanzmärkten. Die anpassbare, schlüsselfertige Lösung erhöht die Wettbewerbsfähigkeit von Finanzdienstleistern, indem sie quantitative Ansätze in alle Aspekte ihrer Anlageprozesse integriert. Darüber hinaus ist BQuant die erste Data-Science-Lösung von Bloomberg, die speziell für Finanzmärkte entwickelt wurde, und einsatzbereiten Zugang zu Bloombergs umfassendem Angebot an hochwertigen, marktführenden Multi-Asset-Class-Finanz- und alternativen Datensätzen bietet.Dazu Tony McManus, Global Head of Enterprise Data bei Bloomberg: "Die größten globalen Finanzunternehmen der Welt nutzen Quantitative Investing, um Handelsstrategien zu verbessern und Kosten zu senken. Durch die hohen Einstiegskosten werden jedoch viele Unternehmen benachteiligt. Die leistungsstarke Plattform von BQuant Enterprise, die entweder als Kernplattform betrieben, oder binnen weniger Tage in bestehende Data-Science-Research-Lösungen von Unternehmen integriert werden kann, schafft endlich Wettbewerbsgleichheit".Quantitative Analysten starten durchFührende Unternehmen der Finanzbranche haben stark in den Aufbau von Systemen investiert, um quantitative Analysten zu unterstützen, die mathematische Modelle, umfangreiche Datensätze und Rechenleistungen verwenden, um Anlagestrategien zu bewerten und neue Ideen zu generieren. Mit BQuant Enterprise können Frontoffice-Teams die Vorteile dieser hochentwickelten Data-Science-Fähigkeiten schnell nutzen, während IT-Abteilungen durch die Integration der Plattform in, in bestehenden Infrastrukturen, Datenbanken und Workflows, ihre Technologieinvestitionen maximieren können.Shawn Edwards, Chief Technology Officer bei Bloomberg: "Beim Aufbau von BQuant Enterprise war es unser Ziel, eine offene Architektur, die auf einem leistungsfähigen Tech-Stack basiert, zu entwickeln, und diese offene Architektur leicht zugänglich und unendlich erweiterbar zu gestalten, damit sie mit unseren Kunden mitwachsen kann. Wir nutzen die Leistungsfähigkeit der Cloud und bieten unseren Kunden eine schlüsselfertige Umgebung, in der sie sich mit ihren bestehenden Systemen verbinden, ihre eigenen Daten mitbringen, sie mit den umfassenden Datensätzen von Bloomberg zusammenbringen und die Zusammenarbeit ihrer Anlageexperten beim Testen und Bereitstellen neuer quantitativer Anlagestrategien verbessern können."Bloombergs BQuant Enterprise bietet Analysten effiziente Workflows für die Erstellung, Validierung und Einführung ihrer Modelle zur Entscheidungsfindung. Die Plattform beinhaltet finanzspezifische Tools, Dienste und Bibliotheken zur Unterstützung eines breiten Spektrums quantitativer Analysen, einschließlich der Bewertung von Faktormodellen, Backtesting-Strategien sowie der Analyse von Portfolios in allen Anlageklassen.Zu den Features gehören:- Sofort einsatzfähige Datensätze: Zusätzlich zur Möglichkeit der Nutzung eigener interner Daten, erhält man Zugang zu Bloombergs umfassendem Angebot an qualitativ hochwertigen, marktführenden Finanz- und alternativen Multi-Asset-Class-Datensätzen.- Python-basierte Umgebung: Eine interaktive Plattform, die auf Python und Jupyter Notebooks basiert - die branchenübliche Wahl unter quantitativen Analysten und Datenwissenschaftlern, die sich auf die Finanzmärkte fokussieren - und die Open-Source-Umgebung von Python für wissenschaftliches Rechnen nutzt sowie erfahrenen Nutzern die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Anwendungen zu erstellen.- Quantitative Workflows: "API first"-Analysen und innovative, domänenspezifische Tools, die zusammenarbeiten, um vollständig anpassbare, End-to-End-Workflows bereitzustellen - von der ersten Datenerhebung bis hin zu Backtesting, Optimierung und Visualisierung.- Research-Verbreitung: Einfache Freigabe von Analyseergebnissen im gesamten Unternehmen - von quantitativen Analysten bis hin zu Portfoliomanagern und anderen Konsumenten - mit Funktionen zur automatischen Aktualisierung der Daten in den Anwendungen.- Verwaltungsfunktionen und Sicherheit für Unternehmen: Ermöglicht Administratoren die Verwaltung von Umgebungen, Coderepositorys, Benutzern und Rollen.- Cloudfähig: Kompatibel mit den gängigsten Public Clouds sowie lokalen privaten und hybriden Cloud-Umgebungen.- Support: Unterstützt durch den erstklassigen Kundensupport von Bloomberg, der Unternehmen bei der Anpassung ihrer BQuant-Enterprise-Installation zur Seite steht.Dr. Igor R. Kuznetsov, Portfolio Analytics Manager bei Thornburg Investment Management, einer unabhängigen globalen Investmentmanagementfirma, die rund 49 Milliarden US-Dollar verwaltet und eine Reihe aktiver Anlagestrategien anbietet sagt dazu: "Thornburg hat bereits früh die Vorteile erkannt, die programmatische Workflows zum Portfolioaufbau beisteuern. Wir haben eine Webanwendung entwickelt, um diesen Bedarf zu decken, allerdings waren die Daten statisch und die App konnte unser wichtigen Bloomberg-Datenquellen nicht erfassen. Nachdem wir BQuant Enterprise eingeführt haben, konnten wir diese Einschränkungen umgehen. Mein Team konnte sofort auf eine Vielzahl von normalisierten Daten zugreifen, weniger Zeit mit der Bearbeitung verbringen, zusätzliche Backtesting-Funktionen anwenden und schneller als zuvor mehr Ideen entwickeln."IT-Abteilungen integrieren schnell und kostengünstig die cloudbasierte Lösung von BloombergBei der Implementierung einer Plattform für quantitative Analysen senkt BQuant Enterprise die Gesamtbetriebskosten für Unternehmen. Das Design bietet Systeminteroperabilität, Datenübertragbarkeit und Unterstützung für offene Standards und ermöglicht so eine schnelle und einfache Integration in bestehende Infrastrukturen, Datenbanken und Workflows der Kunden. Darüber hinaus bietet die BQuant-Enterprise-Plattform IT-Teams einen tiefen Einblick in die Nutzeraktivitäten, sodass sie alle BQuant-Prozesse überwachen können, die für das Unternehmen geschäftskritisch sind. Das Support-Team von Bloomberg unterstützt IT-Abteilungen und Finanzanalysten bei der Anpassung von BQuant Enterprise an ihre individuellen Infrastruktur- und Leistungsanforderungen, was zu einer schnellen Markteinführung, einer hohen Kapitalrendite (ROI) und einer beispiellosen Skalierbarkeit führt. Zudem können sich Unternehmen auf den renommierten Kundenservice von Bloomberg für den laufenden Support und die Wartung verlassen.BQuant Enterprise ist ab sofort verfügbar und mit den beliebtesten Cloud-Anbietern der Branche kompatibel. Für Unternehmen, die gerade erst mit der Verlagerung ihrer Infrastruktur in die Cloud beginnen, plant Bloomberg, BQuant Enterprise als Managed Service anzubieten. Kunden des Bloomberg Terminals können so auf einen BQuant Desktop zugreifen, der eine Art Excel-Upgrade für Research-Analysen und Modellverteilung als Anwendung anbietet.BQuant ist Teil des Enterprise-Data-Geschäfts von Bloomberg, das Lösungen bereitstellt, die die Komplexität der Datenanforderungen vereinfachen und qualitativ hochwertige Preis-, Referenz-, regulatorische und alternative Datensätze, Marktdaten in Echtzeit, Ereignis- und Nachrichtendaten sowie Liquiditätsanalysen mit Datenverwaltungs- und -verteilungstechnologien bieten - alles an einem Ort. Weitere Informationen über BQuant Enterprise von Bloomberg erhalten Sie hier (https://www.bloomberg.com/professional/solution/bquant/?utm_medium=dotcom&utm_source=Annoucement&utm_content=BQuantWebpagePressRelease&utm_campaign=515760&tactic=515760).Über BloombergBloomberg, der globale Marktführer für Informationen und News im Geschäfts- und Finanzbereich, verschafft einflussreichen Entscheidungsträgern einen entscheidenden Vorsprung, indem er sie mit einem dynamischen Netzwerk aus Informationen, Kontakten und Ideen verbindet. Die Stärke des Unternehmens - Daten, News und Analysen schnell und präzise mittels innovativer Technologie bereitzustellen - bildet den Kern des Bloomberg Terminals. Darauf aufbauend erlauben die Bloomberg Enterprise Solutions, Daten und Informationen innerhalb einer Organisation effizient und zielgerichtet abzurufen, zu integrieren, zu bewerten und zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.bloomberg.com oder fordern Sie eine Produktvorführung an (https://www.bloomberg.com/professional/request-demo/).Pressekontakt:Medienkontakte von BloombergSusan Doyle, sdoyle37@bloomberg.net, +1-202-807-2213Anna Schoeffler, aschoeffler1@bloomberg.net, +33 6 75 54 70 92Original-Content von: Bloomberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158948/5033357