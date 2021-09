Mit einem Plus von 5,3 Prozent hat sich die Aktie von Wacker Chemie am Mittwoch an die MDAX-Spitze gesetzt. Nach dem jüngsten Sprung der Polysilizium-Preise zeigte sich Baader-Bank-Analyst Markus Mayer weiter optimistisch und bestätigte seine jüngste Kaufempfehlung für die Papiere Münchner Chemiekonzerns. Die Polysilizium-Preise haben auf Wochensicht rund 13 Prozent zugelegt, Analyst Markus Mayer ...

