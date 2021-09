Gelnhausen (ots) -"SATOSHI: Die Bitcoin-Erfindering" ist ein "Erstling" vom Unternehmer Linus Ortelli, der in kurzer Zeit viele Leserinnen und Leser begeistert hat.Das Buch behandelt die geheimnisumwobene Entstehung des Bitcoins und seinen bis heute anonymen Schöpfer. Es ermöglicht der Öffentlichkeit sich auf mitreissende Art mit einem der dominanten Trend-Themen unserer Zeit auseinanderzusetzen. Das im Selfpublishing veröffentlichte Buch hat so bereits über 1'500 Leserinnen und Leser gefunden und in drei Amazon Top-10-Charts gerankt.Worum geht es?2008 taucht eine mysteriöse Figur Namens Satoshi Nakamoto im Internet auf und entwickelt innerhalb weniger Monate ein neues Geldsystem, das den Lauf der Geschichte verändern sollte: den Bitcoin. Nur wenig später verschwindet Satoshi wieder spurlos. Die ganze Welt rätselt, welcher geniale Kopf wohl hinter der ersten Internetwährung steckt, deren Wert bald in ungeahnte Höhen steigt und ihrem unbekannten Erfinder ein Milliardenvermögen beschert.Tatsächlich verbirgt sich hinter dem Pseudonym Carmen Chavez, ein mexikanisches Einwandererkind aus den USA. Doch sie wird nicht etwa zum vermögenden Star einer neuen Finanzwelt. Vielmehr gerät sie ins Visierskrupelloser Herrscher und dunkler Mächte, die aus ihrem Reichtum und Verstand Profit schlagen wollen.Der Thriller SATOSHI nimmt die wahren Geschehnisse hinter der Legende Satoshi Nakamoto auf und erzählt dessen fiktive Geschichte im Wandel unserer Zeit.Ein spannender Thriller mit Bezug zur Zeitgeschichte und zur Zukunft!Zum Buch: SATOSHI: Die Bitcoin-Erfinderin von Linus Ortelli, 400 Seiten, EUR 21.95, ISBN: 9783969664964, E-Book: ASIN B091CRFW3Y, 5,95 EuroAuf der Seite www.linus-ortelli.com finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5033387