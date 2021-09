Köln (ots) -In 80 Tagen um die Welt: Im Oktober begleitet TVNOW Boris Herrmann auf dem Abenteuer seines Lebens. Der Doku-Film "Sturmfahrt - Boris Herrmann auf der härtesten Segelregatta der Welt" zeigt den erfolgreichen Segelsportler in exklusiven Bildern 80 Tage allein auf hoher See, non-stop den Elementen ausgesetzt. Ein weiteres Highlight im Dokumentations-Bereich ist die Produktion "Nur noch kurz die Welt retten - Die Greenpeace-Mission", die sich dem 50. Geburtstag der Umweltorganisation widmet. Daneben verspricht auch der Fiction-Bereich mit den Neustarts "Gefährliche Nähe" und "Tod und Nachtigallen" Spannung in Serie. Zusätzlich dazu starten die 16. Staffel von "Grey's Anatomy" sowie die erste Staffel "Leverage: Redemption". Während Sportfans bei der Übertragung der UEFA Europa Conference League auf ihre Kosten kommen, beweisen die Kleinsten ihre sportlichen Qualitäten in der zweiten Staffel von "Ninja Warrior Germany Kids". Schließlich wird es auf TVNOW im Oktober auch romantisch, denn nach knapp zwei Jahren Pause geht das Bachelor-Spin-off "Bachelor in Paradise" weiter.Die TVNOW Streaming Highlights im Überblick:TVNOW: Dokumentationen im Oktober 2021"Rewind: Aufarbeitung eines Missbrauchs" - exklusiv ab 1. Oktober"Gefangen im Netz" - Deutschlandpremiere ab 1.OktoberOriginal: "Sturmfahrt - Boris Herrmann auf der härtesten Segelregatta der Welt" - ab 4. OktoberOriginal: "Nur noch kurz die Welt retten - Die Greenpeace-Mission" - ab 30. September"Die Herz-OP" - ab 27. OktoberTVNOW Fiction im Oktober 2021"Leverage 2.0" - Staffel 1, 16 Folgen wöchentlich ab 4. Oktober"Grey's Anatomy" - Staffel 16, 21 Folgen ab 4. OktoberOriginal: "Gefährliche Nähe" - Staffel 1, 6 Folgen, ab 14. Oktober"Tod und Nachtigallen" - Staffel 1, 3 Folgen ab 25. OktoberTVNOW: Love-Reality im Oktober 2021"Bachelor in Paradise" - Staffel 3, 9 Folgen wöchentlich ab 19. OktoberTVNOW: Sport im Oktober 2021"UEFA Europa League / UEFA Europa Conference League, Matchday 3" - ab 21. OktoberTVNOW: Spielfilm im Oktober 2021"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" - ab 1. OktoberTVNOW Kids: Neu im Oktober 2021"Simsala Grimm" - Staffel 1, 26 Folgen, ab 1. OktoberOriginal: "Ninja Warrior Germany Kids" - Staffel 2, jeweils vier Folgen ab 3. und 17. OktoberWeitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Oktober auf TVNOW:TVNOW: Dokumentationen im Oktober 2021"Rewind: Aufarbeitung eines Missbrauchs" - exklusiv ab 1.10.Emmy-nominierte Dokumentation!Sasha Joseph Neulingers düster-fesselnder Dokumentarfilm über den Missbrauch, der seine Kindheit und Familie zerstörte, zeigt mit Hilfe von alten privaten Home-Video-Aufnahmen, wie aus einem aufgeweckten Kind ein sonderbarer Junge wurde, der sich mehr und mehr abkapselte. Seine Mutter Jacqui erzählt, wie er in den ersten Klassen ein begabtes Kind war, das dann aus heiterem Himmel aggressiv wurde und sich zurückzog."Gefangen im Netz" - Deutschlandpremiere ab 1.10.Deutschlandpremiere der tschechischen DokuDrei Schauspielerinnen, bereits volljährig, aber deutlich jünger aussehend, geben sich als junge Mädchen aus und inszenieren sich über zehn Tage in Kulissen, die aussehen wie normale Kinderzimmer. Sie bewegen sich durch soziale Medien wie Facebook, Skype, Twitter und Snapchat. Mehr als 2.500 Männer kontaktieren die vermeintlich Minderjährigen in diesem Zeitraum und konfrontieren sie teils mit explizit sexuellen Absichten. Nach Veröffentlichung der Doku folgten bis dato rund zwei Dutzend Ermittlungsverfahren, darüber hinaus wird der Film in verkürzter Fassung zu Aufklärungszwecken in deutschen Schulen genutzt.Original: "Sturmfahrt - Boris Herrmann auf der härtesten Segelregatta der Welt" - ab 4.10.Es waren mehr Menschen im Weltraum als an der Ziellinie der Non-Stop-Segelregatta Vendée Globe. Die TVNOW-Dokumentation "Sturmfahrt - Boris Herrmann auf der härtesten Segelregatta der Welt" zeigt warum. Im Fokus steht Star-Segler Boris Herrmann, der sich als erster Deutscher der Herausforderung der Vendée Globe gestellt hat. 80 Tage nonstop, ganz allein, einmal rund um die Welt und ohne fremde Hilfe. Die Regatta ist eine Extremerfahrung geprägt von wenig Schlaf, Essen aus Plastikbeuteln, inmitten von Stürmen, dem unerbittlichen Ozean und unter Einsatz des eigenen Lebens. Boris Herrmann schildert erstmals ungeschönt und schonungslos die härtesten Monate seines Lebens. Bislang unveröffentlichtes Videomaterial und Audio-Nachrichten von Bord geben Einblick in einen martialischen Kampf eines Mannes gegen die segelnde Konkurrenz, das Meer und am Ende gegen sich selbst...Original: "Nur noch kurz die Welt retten - Die Greenpeace-Mission" - ab 4.10.Ob Waldsterben, Atomkraft, Umweltverschmutzung oder Robbenjagd - kaum ein Problem unseres Planeten wurde nicht von den Aktivisten bekämpft. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Greenpeace International zeigt die Dokumentation die größten Erfolge auf, begleitet eine waghalsige aktuelle Aktion und fragt, wie zeitgemäß ist Greenpeace in Zeiten von "Fridays for Future" noch? Und wie geht es nach dem PR-Supergau bei der Fußball-EM jetzt weiter?TVNOW Fiction im Oktober 2021"Tod und Nachtigallen" - exklusiv ab 25.10.An ihrem 23. Geburtstag beschließt Beth (Ann Skelly) aus ihrem tristen Dasein auszubrechen und sich von ihrem gewalttätigen Stiefvater (Matthew Rhys) zu befreien. Sie gewinnt den charmanten Wanderarbeiter Liam (Jamie Dornan) für ihre Flucht, die ungeahnte tödliche Folgen haben wird...Die Geschichte von "Tod und Nachtigallen" spielt sich in einem Zeitraum von 24 Stunden ab und basiert auf dem gleichnamigen, irischen Kultroman. Erzählt wird der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten - gleichzeitig wird dabei auch die Landschaft Irlands in den Fokus gerückt. "Tod und Nachtigallen" ist mit Emmy-Gewinner Matthew Rhys als Billy Winters, Ann Skelly als Beth Winters sowie Jamie Dornan als Liam Ward hochkarätig besetzt.Original: "Gefährliche Nähe" - ab 14.10.Hugo und Marius sind zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die in völlig unterschiedlichen Welten leben und deren Wege sich nie kreuzen würden, wenn ihre Töchter nicht beste Freundinnen wären. Im neuen TVNOW-Original "Gefährliche Nähe" taumeln die zwei Väter in einem Strudel aus Lügen, Betrug und Gewalt unaufhaltsam aufeinander zu - und aus einer Familiengeschichte wird ein packender Thriller, in dem es plötzlich um alles geht...TVNOW Kids: Neu im Oktober 2021Original: "Ninja Warrior Germany Kids" - ab 3.10.In der 2. Staffel der Wettkampfshow kämpfen 40 Kids im Alter von 10-13 Jahren in zwei Vorrundenshows, einem Halbfinale und einem großen Finale gegen den Parcours und um den Titel "Ninja Warrior Germany Kids". Laura Wontorra ist erstmalig als Moderatorin bei den Kids dabei, während die Läufe vom bewährten Duo Jan Köppen und Frank Buschmann kommentiert werden. Fünf beliebte Ninja-Athlet:innen sind als Coaches dabei und bilden jeweils ein Team aus acht Kids.Weitere Informationen finden Sie in unserem Media Hub (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/meldung/TVNOW-Streaming-Highlights-im-Oktober-2021/?utm_source=newsletter).Pressekontakt:Janine SteinKommunikation RTL DeutschlandT: +49 221 456-74410janine.stein@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5033434