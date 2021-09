Star-Investorin Cathie Wood hat den kräftigen Rücksetzer der Tech-Werte am Dienstag erneut zu Zukäufen genutzt. Ein Verkauf dürfte die Fans der ARK-Gründerin jedoch enttäuschen: Denn Wood entledigte sich rund 270.000 Tesla-Aktien.Nach dem breiten Kursrutsch bei Tech-Werten, die dem Nasdaq 100 gestern einen Verlust von 2,9 Prozent bescherten, scheint sich der Markt am Mittwoch wieder zu erholen. Vor Handelseröffnung indizieren die Futures jedenfalls ein Plus von rund 0,5 Prozent für den wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...