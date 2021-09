Halle (S.) (ots) -Der Podcast zum Tag der Deutschen EinheitAuf Initiative Sachsen-Anhalts hat jedes Bundesland zum Tag der Deutschen Einheit zwei Einheitsbotschafter ernannt.Juliane Stückrad und Olivia Vieweg sind die Einheitsbotschafter für Thüringen. Im Podcast beschreiben sie, was für sie Deutschland ist und was für sie die Deutsche Einheit bedeutet. Sie erzählen, welches Projekt, welches Erlebnis ohne die Deutsche Einheit vielleicht nicht möglich gewesen wäre.Video zum Podcast: https://youtu.be/Hdk8wFJxYzIPodcast: https://einheitsbotschafter.deEinheitsbotschafterin Dr. Juliane Stückrad ist waschechte Thüringerin. Sie wuchs in Eisenach auf, studierte Ethnologie und Kunstgeschichte in Leipzig, reiste durch Südamerika, landete schließlich auf Umwegen wieder in ihrer Thüringer Heimat. Juliane Stückrad ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Volkskundlichen Beratungs- und Dokumentationsstelle für Thüringen. Einheit bedeutet für Sie unter anderem Freiheit bei der Berufswahl.Einheitsbotschafterin Olivia Vieweg ist in Jena aufgewachsen, im Plattenbaugebiet Jena-Lobeda, gleich neben der Autobahn. Sie legt ausdrücklich Wert darauf, dass sie dort eine glückliche Kindheit verbracht hat. Später machte sie ihre Leidenschaft, das Comic-Zeichnen zum Beruf. Olivia studierte an der Bauhaus-Uni Weimar, ist längst erfolgreiche Comic-Autorin und Drehbuch-Schreiberin. Manchmal versucht sie sich vorzustellen, was in der DDR aus ihr geworden wäre. Sie ist froh, dass sie nach der Wiedervereinigung aufwachsen durfte. Mit ihrem Partner aus Hessen hat sie in Thüringen eine Familie gegründet.Alle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021). TDE2021Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5033452