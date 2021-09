Ein Campingplatz in Holland setzt seit 36 Jahren einen Atari ST zur Platzverwaltung ein. Das zeigt: Es muss nicht immer die neuste Hardware sein. Als der Atari ST 1985, also ein Jahr vor Gründung der Cebit, auf der Hannover Messe vorgestellt wurde, zeigte sich die hiesige Fachpresse begeistert. "Sensationell" titelte beispielsweise das Computermagazin c't und meinte damit nicht zuletzt auch den Preis von nur 2.995 D-Mark für Rechner und Monitor. Unter Berücksichtigung der Inflation kostete das damalige Schnäppchen damit zwar in etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...