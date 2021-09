Changchun, China (ots/PRNewswire) -Die 13. China-Nordostasien Expo wurde am Donnerstag in der nordostchinesischen Provinz Jilin eröffnet, wie das chinesische Komitee für die Förderung des internationalen Handels in Jilin mitteilte.Die fünftägige Veranstaltung in Changchun, der Hauptstadt von Jilin, ist die erste internationale Messe in Nordostasien seit der globalen COVID-19-Pandemie.Über tausend Unternehmen aus rund 40 Ländern und Regionen haben sich zu der Messe angemeldet.Die Daten zeigen, dass sich Chinas Handel mit den nordostasiatischen Ländern in der ersten Hälfte dieses Jahres auf insgesamt 417,9 Milliarden US-Dollar belief, was einem Anstieg von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der kumulierte Wert der wechselseitigen Transaktionen überstieg 250 Milliarden US-Dollar.China hat die Zusammenarbeit mit diesen Ländern in den Bereichen Infrastrukturbau, Energie, Produktion und Landwirtschaft vertieft."In den ersten acht Monaten dieses Jahres belief sich das Handelsvolumen zwischen Russland und China auf fast 90 Milliarden US-Dollar und stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel", erläuterte Andrey Denison, russischer Botschafter in China.Während der Messe waren sich die Teilnehmer einig, dass die Pandemie die Notwendigkeit einer beschleunigten regionalen Wirtschaftsintegration verdeutlicht hat und die nordostasiatischen Länder neue Möglichkeiten der regionalen Wirtschafts- und Handelskooperation nutzen.Heute führen China und die nordostasiatischen Länder Dialoge und arbeiten im Rahmen verschiedener regionaler Wirtschaftskooperationen, wie der Initiative "Neue Seidenstraße" und der Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), zusammen. Darüber hinaus haben alle Länder mehr Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit in Bereichen wie Innovation und Entwicklung der digitalen Wirtschaft sowie gemeinsame Anstrengungen zur Bekämpfung des globalen Klimawandels gesehen.Nagasaka Yasumasa, der japanische Staatsminister für Wirtschaft, Handel und Industrie, äußerte die Ansicht, dass die schnelle Umsetzung der RCEP, die Zusammenarbeit in Nordostasien weiter ausbauen werde.Er wies darauf hin, dass viele japanische Unternehmen in der nordöstlichen Region Chinas tätig sind. Nun hat Japan mit der Provinz Jilin und anderen Regionen Vereinbarungen über Kooperationen in den Bereichen Anwendung von Wasserstoff als Energieträger und CO2-neutraler Städtebau getroffen.Politiker und Geschäftsleute glauben, dass die Zusammenführung der Entwicklungsstrategien der nordostasiatischen Länder mit denen Chinas dazu beitragen wird, dass die wettbewerbsfähigen Industrien dieser Länder besser mit der globalen Entwicklung Schritt halten können.S. Amarsaikhan, stellvertretender Premierminister der Mongolei, erklärte, sein Land fördere aktiv den Bau des mongolisch-russisch-chinesischen Wirtschaftskorridors und bringe seine nationalen Projekte in die Initiative "Neue Seidenstraße" ein.Die Teilnehmer haben vereinbart, die Zusammenarbeit in der Meereswirtschaft zu verstärken, die Liberalisierung und Erleichterung des Handels zu fördern und die regionale Kooperation zu intensivieren.Pressekontakt:Frau FuTel.: +86-10-63074558Original-Content von: China Council for the Promotion of International Trade Jilin Committee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127793/5033498