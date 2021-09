Pure Storage - Die Aktie des Speicher-Spezialisten könnte in Kürze ausbrechen!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: PSTG ISIN: US74624M1027



Rückblick: Pure Storage entwickelt Hardware- und Softwareprodukte für Flash-Datenspeicher. Das Unternehmen arbeitet daran, ein serviceorientiertes Softwaregeschäft aufzubauen, das seine Kernverkäufe an Speicherhardware ergänzt. Nach einer langen Seitwärtsphase eröffnete die Aktie Ende August mit einem GAP-Up unter hohem Volumen und ging in Folge in eine Konsolidierung über.

Meinung: Der Wechsel zu einer wiederkehrenden, margenstarken Einnahmequelle von Stammkunden durch Abo-Modelle, dürfte das Wachstum des Speicher-Spezialisten weiter vorantreiben. Die Anleger griffen bei dem Papier von Pure Storage in Folge des GAP-Up's weiter zu. Im September sahen wir dann die Konsolidierung in einer engen Range und Rücksetzer zum EMA-20, welche wieder gekauft wurden. Wenn die Aktie nach dem letzten Test des 20er's nach oben ausbricht, könnte eine dynamische Bewegung erfolgen. Ideal wäre es, wenn das Papier vor dem Breakout noch 1-2 Tage seitwärts laufen würde. Ob dieses Breakout-Szenario eintritt, wird stark vom Gesamtmarkt abhängen.



Chart vom 28.09.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 26.95 USD



Setup: Wenn die Aktie nach oben ausbricht, könnte man einen Long-Trade eröffnen. Die Position ließe sich nach dem Einstieg unter dem letzten Tiefpunkt, unter dem EMA-20 absichern.

Meine Meinung zu Pure Storage ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in PSTG



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.