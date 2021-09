Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Vonovia hat sich die Aktienmehrheit an der Deutschen Wohnen gesichert. Damit bilden die zwei DAX-Werte den größten Immobilienkonzern in Europa. Wie Anleger vom Branchenprimus profitieren können, verrät David Hartmann von Vontobel. Zuletzt gab es allerdings nicht nur gute Nachrichten. So sorgten die Existenznöte des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande für Turbulenzen. Hartmann erläutert die Auswirkungen auf Vonovia und beleuchtet die Möglichkeit, mit einem Turbo-Optionsschein auf Vonovia zu setzen.