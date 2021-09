... MISTER SPECS? Der US-amerikanische Augenoptiker WARBY PARKER (Online-Vermarktung plus 145 Stores; gegründet 2010) geht per Direct Listing an die Börse, gleich werden für die Aktie (NYSE-Kürzel: WRBY) erste Kurse festgestellt.



Der Referenzkurs wurde auf 40 $ festgelegt, damit beträgt der Börsenwert rund 4,5 Mrd. $. Dies steht u.a. gegen 2,08 Millionen aktive Kunden sowie rund 394 Mio. $ Umsatz im jüngsten Geschäftsjahr (+ 6,3 %). In Verbindung mit einem Verlust von fast 56 Mio. $.



Für das abgelaufene Halbjahr beziffert WARBY PARKER den Umsatz auf 270,5 Mio. $ (+ 53 %), das Netto-Defizit wurde von 10 Mio. auf 7,3 Mio. $ verkleinert.



WARBY PARKER prägt auch eine Art "Narrativ des guten Handelns": Für jede von einem Kunden erworbene Brille soll mit dem Programm "Buy a Pair, Give a Pair" ein Exemplar an eine bedürftige Person, in der Regel in einer anderen Weltregion, abgegeben werden.



Hinzu kommt die Gründerstory der vier Studienfreunde, die sich vornahmen, Bevölkerung bzw. Menschheit mit Brillen eines besonderen Preis-Leistungsverhältnisses zu versorgen, Leitmarke: 95 $ für das Gesamtprodukt, also inklusive der Gläser. Trotz Preiswürdigkeit betonen die Gründer des Unternehmens, dass die Brille immer auch ein Mode-Accessoire ist.



Findet WARBY PARKER ein neues Echo in der europäischen Augenoptik? Heute beobachten wir die erste Kursbildung.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



