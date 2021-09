DJ MÄRKTE USA/Nur maue Erholung - Belastungsfaktoren bleiben

NEW YORK (Dow Jones)--Nur ganz leicht erholt von den kräftigen Vortagesverlusten zeigen sich die Indizes an der Wall Street zum Start am Mittwoch. Am Dienstag waren die größten Tagesverluste seit Mai verzeichnet worden. Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,1 Prozent auf 34.330 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu und der Nasdaq-Composite klettert um 0,4 Prozent.

Marktteilnehmer sprechen lediglich von einer eher technischen Gegenbewegung, schließlich blieben die jüngsten Belastungsfaktoren bestehen. So ringen Demokraten und Republikaner weiter um einen Haushaltskompromiss, der eine Zahlungsunfähigkeit der USA ab dem 18. Oktober, mit allen sich daraus ergebenden negativen Folgen, verhindern soll. Bis spätestens Freitag muss eine Einigung her, sonst droht ein "Shutdown".

Hauptbelastungsfaktor ist aber weiter das Thema Inflation und Zinsen, auch wenn die Zinsen aktuell nach der sechstägigen Aufwärtstendenz etwas zurückkommen - im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 1,51 Prozent. "Der Grund für den starken Anstieg der Renditen war letztlich der Anstieg der Ölpreise in den vergangenen Tagen, der sich massiv auf die Inflation auswirkt", sagt Fahad Kamal, Chief Investment Officer bei Kleinwort Hambros.

Im Blick stehen vor diesem Hintergrund weitere Kommentare von US-Notenbankern, aber auch von EZB-Präsidentin Lagarde, Fed-Chairman Powell und den Gouverneuren der britischen und der japanischen Notenbank beim virtuell stattfindenden geldpolitischem Forum der EZB. Der Präsident der Philadelphia-Fed, Patrick Harker, hat seine Unterstützung für eine Verlangsamung des Anleihekaufprogramms der US-Notenbank signalisiert, sich zugleich aber gegen eine baldige Leitzinserhöhung ausgesprochen.

Leichte Entspannung gibt es um den wankenden Immobilienkonzern China Evergrande. Zur Beschaffung dringend benötigter Liquidität wurde ein Anteil an der Shengjing Bank an die staatliche Vermögensgesellschaft Shenyang Shengjing verkauft.

Dollar legt weiter zu - Ölpreise geben nach

Der Dollar baut seine jüngsten Gewinne aus. Für den Dollar-Index geht es um weitere 0,3 Prozent nach oben. Der Greenback profitiert derzeit einerseits vom Sicherheitsbedürfnis der Anleger und andererseits von Erwartungen einer strafferen Geldpolitik. "Das aktuelle Marktumfeld bietet die perfekte Kombination aus Faktoren, die den Dollar unterstützen", so die ING.

Die Ölpreise geben einen Teil der jüngsten Gewinne ab. Grund sind wöchentlichen Lagerdaten eines privaten US-Verbands. "Die API-Daten waren durchweg negativ, weil die Rohöl-, Benzin- und Destillatbestände alle stärker als erwartet oder sogar ganz entgegen den Erwartungen gestiegen sind", so Helge Andre Martinsen von DNB Markets. Den nächsten Impuls könnten die offiziellen US-Lagerdaten im späteren Tagesverlauf setzen.

Technologieaktien leicht erholt - Micron leiden unter schwachem Ausblick

Mit einer moderaten Erholung zeigt sich der Technologiesektor (+0,5%), der zuletzt mit den stark gestiegenen Marktzinsen besonders unter Druck gestanden hatte.

Die Micron-Aktie fällt aber um 3,4 Prozent. Zwar lagen die Zahlen für das vierte Quartal über den Markterwartungen, doch der Ausblick für das laufende erste Geschäftsquartal enttäuschte.

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca übernimmt die sich bislang noch nicht in seinem Besitz befindlichen Anteile von Caelum Biosciences. Für die Aktie des Großaktionärs und Gründers von Caelum Biosciences, Fortress Biotech, geht es um 7,9 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.329,57 +0,1% 29,58 +12,2% S&P-500 4.363,48 +0,2% 10,85 +16,2% Nasdaq-Comp. 14.611,63 +0,4% 64,95 +13,4% Nasdaq-100 14.845,83 +0,5% 75,52 +15,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,30 -0,4 0,30 18,0 5 Jahre 1,00 -2,4 1,02 63,6 7 Jahre 1,32 -1,2 1,33 67,1 10 Jahre 1,51 -2,7 1,54 59,5 30 Jahre 2,05 -3,3 2,09 40,7 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:22 Uhr Di, 17:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,1640 -0,4% 1,1681 1,1671 -4,7% EUR/JPY 129,79 -0,4% 130,25 130,09 +2,9% EUR/CHF 1,0830 -0,2% 1,0854 1,0841 +0,2% EUR/GBP 0,8654 +0,3% 0,8625 0,8625 -3,1% USD/JPY 111,51 +0,0% 111,46 111,44 +8,0% GBP/USD 1,3450 -0,7% 1,3552 1,3534 -1,6% USD/CNH (Offshore) 6,4685 -0,0% 6,4679 6,4621 -0,5% Bitcoin BTC/USD 41.999,76 +0,3% 42.201,75 41.474,26 +44,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,67 75,29 -0,8% -0,62 +56,1% Brent/ICE 78,57 79,09 -0,7% -0,52 +54,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.740,25 1.733,95 +0,4% +6,30 -8,3% Silber (Spot) 21,83 22,48 -2,9% -0,65 -17,3% Platin (Spot) 956,35 971,70 -1,6% -15,35 -10,7% Kupfer-Future 4,23 4,25 -0,4% -0,02 +20,1% ===

