Aguila American Gold sicherte sich eine 100%ige Beteiligung am Kupferprojekt Lida im Esmeralda County in Nevada, Caledonia Mining meldete den Abschluss eines Abkommens über den Erwerb der Abbaurechte am Projekt Maligreen, Revival Gold meldete den Abschluss der ersten positiven Phase der metallurgischen Haufenlaugungstests beim Goldprojekt Beartrack-Arnett und Condor Gold schloss die erste Phase der Infill-Bohrungen mit 39 Bohrlöchern auf insgesamt fast 3.400 Metern unter Verwendung von Diamantkernbohrverfahren im Tagebau Mestiza ab.