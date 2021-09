Das iPad 2021 wird Apple auch weiterhin die Marktführung sichern. Im Test überzeugt das kostengünstige Modell mit neuen Chips, doppelt so viel Speicher und einer neuen Kamera für Videokonferenzen. If it's not broke, don't fix it - so lautet Apples Maxime für das Einsteiger-iPad, und das trifft auch auf die neunte Generation zu. Wir konnten das iPad 2021* ausprobieren und verraten euch, was sich geändert hat und was gleich geblieben ist. Das iPad 2021 ist in Deutschland zum Einstiegspreis von rund 380 Euro zu haben. (Screenshot: t3n; Apple) Wie gut sind Design und Display des iPad 2021...

