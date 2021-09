Erfurt (ots) -10 Gründe, warum Sie die BUGA jetzt noch besuchen müssen!1 - Erfurt als offenen und freundlichen BUGA-Gastgeber zu erleben, das geht nur noch bis zum 10. Oktober 2021 im egapark und auf dem Petersberg.2 - Herbstblütenpracht: 253.000 Blumen blühen im Herbst auf dem 6000 m² großen Blumenbeet im egapark um die Wette. In der Staudenschau lockt der Indian Summer.3 - Farbtupfer im historischen Ambiente: Mehr als 60.000 Sommer- und Herbstblumen und dazwischen Gemüse :) - rund um die mittelalterliche Festung auf dem Petersberg.4 - Herbstzeit ist Dahlienzeit: 63.000 der Exoten in ca. 200 Sorten sorgen für ein wahrhaftes Farben- und Blütenspektakel im BUGA-Herbst.5- Wüste und Urwald erleben, ohne lange Anreise: Beide Landschaften existieren nebeneinander auf 2000 m² im Wüsten- und Urwaldhaus Danakil. Hier gehen die Besucher auf die spannende Suche nach dem Wasser.6 - BUGA ist ein Familienerlebnis! Thüringens größter Spielplatz im egapark ist ein wirkliches Kinderparadies mit einzigartigen Spielgeräten im Stile von traditionellen Erfurter Obst- und Gemüsesorten.7 - Die elektromobile Parkbahn: ein Muss nicht nur für Bahnfans und eine bequeme Art, einen Teil des 36 ha großen egaparks kennenzulernen.8 - Jede Woche eine neue kreative Themenwelt in unseren insgesamt 23 Hallenschauen. Zwei Ausstellungen voller floristischer Handwerkskunst gibt es in der letzten Woche bis zum 10.10.2021 zu sehen!9 - Täglich unvergessliche BUGA-Momente bis zum letzten Tag! Gartenworkshops, Musik, Stelzentheater, Geschichten unterm Lesebaum, Yoga oder Zumba auf der Wiese, Tanz auf dem Petersberg oder ein Konzert bekannter Bands.10 - Das großartige Gartenfest endet am 10. Oktober und dann ist wirklich Schluss!Pressekontakt:BUGA PressestelleChristine KarpeTel. 0361 564-3667presse@buga2021.dewww.buga2021.deOriginal-Content von: Bundesgartenschau Erfurt 2021 gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152102/5033575