Mainz (ots) -Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Konsequenzen aus dem schlechten Wahlergebnis für die CDU in Rheinland-Pfalz, am Donnerstag, 30. September 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen / Moderation: Britta Krane.Die CDU hat das schlechteste Bundestagswahlergebnis ihrer Geschichte eingefahren, und nun rumort es in der Partei und ihrer Basis. Im Land hat Julia Klöckner, die bei der Wahl ihr Direktmandat verlor und nur über die Landesliste in den Bundestag einziehen kann, schon Konsequenzen angekündigt: Sie wird im November nicht mehr als Landesvorsitzende kandidieren. Gleichzeitig hat sie angekündigt, dass sich die CDU inhaltlich und personell erneuern muss. Doch was bedeutet das für die CDU in Rheinland-Pfalz? Wer könnte Klöckner im Land nachfolgen? Und wie steht die CDU-Basis zu alldem? "Zur Sache Rheinland-Pfalz" geht den Fragen nach.Weitere Themen der Sendung:- Wie lange ist Armin Laschet noch Parteivorsitzender?- Koalitionspoker nach der Wahl - Wie Grüne und FDP nach Gemeinsamkeiten suchen- Team Scholz - Welche Rolle spielt Malu Dreyer bei den Koalitionsverhandlungen?- Nach der Flut - Winzer und Bauern fürchten um ihre Existenz- Unwürdiger Handel - Warum Kälber zu Schleuderpreisen verscherbelt werden"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.