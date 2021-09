DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BIKE24 Holding AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - Abschlussmeldung für Aktienrückkaufprogramm

BIKE24 Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



29.09.2021 / 17:53

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - Abschlussmeldung für Aktienrückkaufprogramm Bike24 Holding AG schließt Aktienrückkaufprogramm ab



Dresden, Deutschland, 29.09.2021 - Mit Bekanntgabe vom 23.09.2021 hatte die Bike24 Holding AG (die "Gesellschaft") gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal bis zu 425.000,00 Euro und in einem Volumen von maximal bis zu 17.000 Aktien (das "Aktienrückkaufprogramm") bekannt gegeben. Das Aktienrückkaufprogramm begann am 23.09.2021 und sollte spätestens mit Ablauf des 01.10.2021 enden. Das Aktienrückkaufprogramm endete vorzeitig am 28.09.2021, weil das maximale Rückkaufvolumen an diesem Tag erreicht wurde. In dem Zeitraum vom 23.09.2021 bis zum vorzeitigen Ende am 28.09.2021 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 17.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft erworben. Dies entspricht einem rechnerischen Anteil von ungefähr 0,04% des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 23,87. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 405.790,96 zurückgekauft. Dabei wurden Aktien wie folgt erworben: Datum Anzahl zurückerworbener Aktien Aggregiertes Volumen Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 23.09.2021 2.500 EUR 60.283,96 24,1136 24.09.2021 6.000 EUR 145.829,12 24,3049 27.09.2021 4.629 EUR 109.545,46 23,6650 28.09.2021 3.871 EUR 90.132,42 23,2840 Summe 17.000 EUR 405.790,96 23,8701 Die Geschäfte in detaillierter Form werden auf der Website der Gesellschaft unter (https://ir.bike24.com) im Bereich "Investor Relations", Unterabschnitt "Aktie" veröffentlicht. Die Aktienrückkäufe wurden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) durchgeführt. Dresden, 28.09.2021 Bike24 Holding AG

Der Vorstand

