DJ Aktien Schweiz mit kräftiger Erholung

ZÜRICH (Dow Jones)--Anders als die meisten Nachbarbörsen in Europa hat die Schweizer Börse am Mittwoch nach der Talfahrt am Dienstag eine kräftige Erholung gezeigt. Dabei gingen die Gewinne querbeet. Zur Entspannung trugen zunächst etwas nachgebende Marktzinsen ebenso bei wie die Nachricht, dass sich der chinesische Immobilienriese Evergrande mit einem Anteilsverkauf etwas Luft verschaffte.

Der SMI gewann 1,2 Prozent auf 11.628 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 31,66 (Dienstag: 38,29) Millionen Aktien.

Tagesgewinner im SMI waren die am Vortag schon stabilen Swisscom (+2,3%). JP Morgan hat die Aktie hochgestuft. Daneben stützten Kursgewinne der Schwergewichte Nestle, Roche und Novartis von bis zu 2,3 Prozent den SMI. Bei Novartis sorgte eine positive Phase-III-Studie für Käufe.

Geberit legten um 1,0 Prozent zu, nachdem die UBS das Kursziel erhöht hatte mit der Begründung höherer Prognosen für organisches Wachstum und Margen.

Vergleichsweise schwach erholt zeigten sich Logitech mit einem Plus von 0,2 Prozent nach dem 7-prozentigen Einbruch zuvor. Partners Group, die am Dienstag ohne neu Nachrichten ähnlich stark nachgegeben hatten, machten 0,8 Prozent gut.

September 29, 2021 11:50 ET (15:50 GMT)

