Berlin (ots) -Die Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat heute einstimmig Yvonne Magwas als Vorsitzende und Dr. Anja Weisgerber als erste Stellvertreterin wiedergewählt. Dazu erklärt Yvonne Magwas:"Ich freue mich über das Ergebnis und das große Vertrauen der Frauen. Leider haben einige gute Frauen den Wiedereinzug ins Parlament nicht geschafft. Das bedaure ich sehr. Umso wichtiger ist es, dass wir uns heute als Gruppe der Frauen konstituiert haben und somit für die nächsten Wochen gut aufgestellt und handlungsfähig sind.Bei dieser Bundestagswahl haben deutlich weniger Wählerinnen als zuvor CDU und CSU gewählt. Das muss sich bei künftigen Wahlen wieder ändern. Wir wollen, dass die Situation von Frauen in allen politischen Bereichen mitgedacht wird. Chancengleichheit beim beruflichen Aufstieg, Lohn- und Rentengleichheit, eine zukunftsweisende Gestaltung der Digitalisierung, eine moderne Arbeitswelt und Verbesserungen in der Pflege, Frauen in MINT-Berufen, aber auch Gewalt gegen Frauen und Sexismus sind nur einige der vielfältigen Themen, die Frauen bewegen und die wir bearbeiten wollen.Dazu ist aber auch notwendig, dass Frauen in Fraktionsämtern und in allen Bundestagsausschüssen sichtbar sind. Die Gruppe der Frauen ist eine starke Stimme für Frauen."Hintergrund:Der Gruppe der Frauen gehören alle weiblichen Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag an. Das sind in der 20. Legislaturperiode 46 Frauen. Yvonne Magwas stammt aus Sachsen, vertritt den Wahlkreis Vogtland und gehört seit 2013 dem Deutschen Bundestag an. Seit 2018 ist sie die Vorsitzende der Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.