Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Deutsche Konsum REIT veräußert sieben Einzelhandelsimmobilien mit deutlichem Gewinn Broderstorf, 29. September 2021 - Die Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN DE000A14KRD3) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Verkauf von sieben Einzelhandelsimmobilien notariell beurkundet. Das Teilportfolio umfasst eine Mietfläche von insgesamt 28,000 m² und enthält die Objekte Bad Harzburg, Verden, Bergen und Krempe sowie Niesky (Rothenburger Straße), Krakow am See und Altentreptow (Fritz-Reuter-Straße). Bei sämtlichen Objekten hatte die DKR seit Ankauf bestehende Leerstände abgebaut und Mietverträge deutlich verlängert. Die Objekte erwirtschaften derzeit eine Jahresmiete von EUR 2,6 Mio. bei einer Restmietlaufzeit von ca. neun Jahren. Der Veräußerungspreis von EUR 47,2 Mio. liegt demnach beim 18-fachen der Jahresmiete. Die Nutzen- und Lastenübergänge aller Objekte werden bis Januar 2022 erwartet. Der dann im Geschäftsjahr 2021/2022 realisierte Veräußerungsgewinn soll gemäß den Statuten eines REITs zur Hälfte als zusätzliche Dividende ausgeschüttet werden. Die Dividende für das kommende Geschäftsjahr wird demnach allein aus diesem Verkauf um ca. 25 Cents je Aktie höher ausfallen. Die andere Hälfte soll gemäß den Investitionskriterien der DKR für die Akquisition weiterer Immobilien oder für andere Maßnahmen, die den Shareholder Value steigern, verwendet werden. Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG

