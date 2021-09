EQS Group-Ad-hoc: HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Kapitalerhöhung

HIAG: Ausserordentliche Generalversammlung genehmigt alle Anträge



29.09.2021 / 19:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medieninformation (PDF) Basel, 29. September 2021 - Die ausserordentliche Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG vom 29. September 2021 genehmigte alle Anträge des Verwaltungsrats mit grossem Mehr. Insgesamt waren 7'494'449 Aktien bzw. 88,87% des stimmberechtigten Kapitals der HIAG Immobilien Holding AG durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter repräsentiert. Aufgrund der weiterhin angespannten Situation im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie wurde die Versammlung, gestützt auf die COVID-19-Verordnung 3, ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Schaffung von genehmigtem Kapital

Die Aktionärinnen und Aktionäre der HIAG Immobilien Holding AG stimmten grossmehrheitlich der Schaffung von genehmigtem Aktienkapital von höchstens CHF 1'700'000 durch Ausgabe von höchstens 1'700'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 für die Zeitdauer von zwei Jahren bis zum 29. September 2023 zu. Ein passendes Marktumfeld vorausgesetzt, plant HIAG voraussichtlich im 4. Quartal 2021 im Rahmen einer Bezugsrechtsemission neue Namenaktien auszugeben. Wie bereits früher kommuniziert, beabsichtigen die Ankeraktionäre, sich mit 15 bis 20% ihrer Bezugsrechte an der Kapitalerhöhung zu beteiligen, was zu einer Erhöhung des Freefloats von derzeit knapp 37% auf mutmasslich rund 45% führen dürfte. Zudem haben die Ankeraktionäre und die HIAG Immobilien Holding AG einer Verkaufssperrfrist (Lock-up) von 12 Monaten nach der Kotierung der neuen Aktien zugestimmt. Sole Lead Manager der geplanten Aktienemission ist die Zürcher Kantonalbank. Immobilienspezialistin Anja Meyer in den Verwaltungsrat gewählt

Ebenfalls mit grossem Mehr wählten die Aktionärinnen und Aktionäre der HIAG Immobilien Holding AG am 29. September 2021 die Immobilienspezialistin Anja Meyer als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Kontakte Marco Feusi Rico Müller Chief Executive Officer Chief Financial Officer T +41 61 606 55 00 T +41 61 606 55 00 marco.feusi@hiag.com rico.mueller@hiag.com HIAG Immobilien Holding AG Aeschenplatz 7 4052 Basel T +41 61 606 55 00 investor.relations@hiag.com www.hiag.com Finanzkalender 3. November 2021 Swiss Equity & Real Estate Conference ZKB 13. Januar 2022 Baader Helvea Swiss Equities Conference 14. März 2022 Veröffentlichung Jahresbericht 2021 28. April 2022 Ordentliche Generalversammlung 26. August 2022 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022

Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1,8 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2,7 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 756'000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit 60 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von rund CHF 2,9 Mrd. Das Portfolio umfasst 45 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial. Disclaimer

