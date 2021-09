Eine regelrechte Flut an Ankündigungen musste der geneigte Zuschauer des Amazon-Events am Dienstagabend hinnehmen. Wir stellen's übersichtlich zusammen. In Deutschland haben wir einen klaren Vorteil, wenn es darum geht, den Überblick zu bewahren. Denn die allermeisten Neuheiten, die Amazon auf seinem Hard- und Software-Event am Dienstag vorgestellt hat, kommen gar nicht nach Deutschland - jedenfalls auf absehbare Zeit nicht. Schauen wir also zunächst auf das, was uns auch betrifft. Und riskieren danach einen Blick auf interessante Produkte...

Den vollständigen Artikel lesen ...