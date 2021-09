Schon in der vergangenen Woche konnte Steinhoff einen wichtigen Meilenstein verbuchen, als das zuständige Amsterdamer Bezirksgericht dem zwischen Steinhoff und seinen Gläubigern ausgehandelten Vergleich zugestimmt hat. Jetzt geht Steinhoff auch in Südafrika in die vollen. Denn das Unternehmen hat sich an das höchste Gericht gewandt, um das Verfahren eines nachrangigen Gerichts über die Liquidation des Konzerns zu stoppen. Hintergrund:

Als Steinhoff vor einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...