Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 29 septembre/September 2021) The common shares of The BC Bud Corporation previously listed as Entheos Capital Corp. (ENTH.H) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

The BC Bud Co is a house of brands created by industry professionals who are passionate about the user experience and ever-changing consumer demand. Founder-led and based in British Columbia; we take the heritage of BC Bud seriously.

_________________________________

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

BC Bud Co est une maison de marques créées par des professionnels de l'industrie passionnés par l'expérience utilisateur et la demande en constante évolution des consommateurs. Dirigé par le fondateur et basé en Colombie-Britannique; nous prenons l'héritage de BC Bud au sérieux.

Issuer/Émetteur: The BC Bud Corporation Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): BCBC Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 44 843 482 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 7 322 500 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences Biologiques CUSIP: 05553A 10 7 ISIN: CA 05553A 10 7 5 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 30 Septembre/September 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 28 Février/Feburary Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Trust Company of Canada

The Exchange is accepting Market Maker applications for BCBC. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com