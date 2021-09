Der E-Commerce- und Cloud-Gigant Amazon hat so viel zu bieten, aber trotzdem fassen die Anleger die Aktie weiterhin nicht an. Nach einem ordentlichen Start dreht die Aktie am Mittwoch ins Minus und droht nun unter die bedeutende 200-Tage-Linie zu fallen. Ein Blick auf die Historie indes sorgt für Hoffnung.Bislang ist 2021 ein Jahr zum Vergessen für Amazon-Aktionäre. Seit Jahresanfang hat die Aktie kümmerliche 1,6 Prozent plus gemacht. Apple hat 8,2 Prozent zugelegt, Facebook 25 Prozent, Microsoft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...