Toronto, 29. September 2021 - Relay Medical Corp. ("Relay" oder das "Unternehmen") (CSE: RELA, OTCQB: RYMDF, Frankfurt: EIY2) berichtet über die adressierbaren Märkte für die vernetzte Sicherheit von Elektrofahrzeugen ("EV"), einschließlich der Lieferkette vernetzter Fahrzeuge, der Software-Compliance und der damit verbundenen Sicherheitsmärkte für die Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen. Cybeats engagiert sich aktiv für diese Sektoren, da seine Produkte das Risiko der EV-Lieferkette managen, dazu beitragen, Software-Compliance-Anforderungen zu erfüllen, und vor allem die Sicherheit von Personen durch die Sicherung vernetzter Fahrzeuge und Infrastruktur unterstützen.

Vernetzte Fahrzeuge und die Lieferkette für verschiedene Autoteile stellen eine neue und kritische Cyber-Angriffsmöglichkeit für Hacker dar. Eine Vielzahl von Komponenten werden in Elektrofahrzeuge eingesetzt, von denen viele aus dem Ausland geliefert werden, was für die nationalen Sicherheitsbemühungen zur Sicherung kritischer Geräte und Infrastrukturen ein großes Problem darstellt. Je autonomer und komplexer die vernetzte EV-Lieferkette wird, desto mehr Elektrofahrzeughersteller müssen diese anfälligen Systeme überwachen und sichern. Cybeats bietet Cybersicherheitslösungen für IoT-vernetzte Geräte, einschließlich Elektrofahrzeuge, und den gesamten Produktlebenszyklus an. EV und die damit verbundenen Sektoren erfordern umfangreiche Sicherheitsinvestitionen und -Management, und Cybeats steht bereit, um Lösungen anzubieten.

"Software spielt in der Automobilindustrie eine entscheidende Rolle und bringt einen Bedarf an effektiven Cybersicherheitslösungen mit sich", sagte Yoav Raiter, CEO von Relay. "Cybeats hat seine Basis im Bereich Cybersicherheit mit Plattformen wie dem SBOM Studio gestärkt, wodurch wir noch besser auf das Zeitalter von EV und vernetzten Autos vorbereitet sind. Dies ist ein Sektor, den Cybeats seit langem im Fokus hat, da autonome und vernetzte Autos immer häufiger werden. Cybeats erwartet, ein wettbewerbsfähiger Mitspieler auf diesem schnell wachsenden und kritischen Sektor zu sein."

Cybeats bietet Sicherheit für Elektrofahrzeuge, Fertigungseinrichtungen und Ladestationen

Cybeats bietet Sicherheitslösungen für mehrere EV-Lieferketten wie Fahrzeugkomponenten, Fertigungseinrichtungen und elektrische Ladestationen. Cybeats hat sein Cybersicherheits-Produktangebot um automatisiertes Vulnerability Management für EV und für Kfz-Ladestationen erweitert. OEMs können nun mit der Cybeats-Plattform für Cybersicherheit Risiken durch Verstöße gegen behördliche Auflagen, Haftungsansprüche und negative Auswirkungen auf den Markenwert verringern.

Elektrofahrzeuge werden, wie die meisten Fahrzeuge, von OEMs zusammengebaut, was die Bewertung, Verwaltung und Sicherung aller Komponenten und Lieferketten sowie der verbundenen Infrastruktur bei der Herstellung von EV erforderlich macht. Die Plattform von Cybeats, SBOM Studio, bietet wertvolles Supply Chain Risk Management (SCRM)[i], das die Infrastruktur und Tools für das Design, die Entwicklung und das Management sicherer Softwarekomponenten in jedem Prozess der Entwicklung und Herstellung eines EV bereitstellt. Cybeats stellt sicher, dass Branchenvorschriften, Standards und Unternehmensrichtlinien während des gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs überwacht und durchgesetzt werden.

Durch Schwachstellenmanagement, Compliance-Validierung, Vorfallsreaktion, kontinuierliche Überwachung, automatische Updates und Managementberichterstattung überwacht und warnt Cybeats Hersteller automatisch und kontinuierlich über die gesamte Design- und Entwicklungsphase hinweg vor Cybersicherheitsrisiken. Im Gegensatz zur häufig verwendeten Firewall-Sicherheit, die den Netzwerkrand stärkt, überwacht Cybeats kontinuierlich den Betriebszustand eines Geräts und seiner Komponenten und stellt in Echtzeit verwertbare Warnmeldungen und Informationen bereit. Damit unterscheiden sich die Cybeats-Fähigkeiten von Standard-Sicherheitslösungen und die Branche definiert dies als Run-Time Application Self-Protection (RASP)[ii], der EV-Herstellern eine Plattform mit Blick auf die Zukunft der Cybersicherheit bietet.

Schwachstellen der EV-Ladestationen

Eine Gruppe von Ingenieuren des Southwest Research Institute (SwRI) führte einen Hackerangriff auf Ladevorgänge von Elektroautos durch. Das Team führte drei Manipulationen durch, um herauszufinden, ob das EV-Ladesystem im Rahmen einer automatisierten Cybersicherheitsforschungsinitiative gehackt werden kann. Während der Übung, waren sie in der Lage, die Schwachstellen des Ladeprozesses zu entlarven, was dazu führte, dass das EV nicht in der Lage war, richtig zu laden.[iii] "Dies war eine Initiative, die darauf ausgelegt war, potenzielle Bedrohungen in der gängigen Ladehardware zu identifizieren, während wir uns auf eine breite Einführung von Elektrofahrzeugen in den kommenden zehn Jahren vorbereiten", so Austin Dodson, Lead Research Engineer bei SwRI. Darüber hinaus hat das britische Cybersicherheitsunternehmen Pen Test Partners mehrere Schwachstellen in sechs Marken häuslicher Ladestationen für Elektroautos und einem großen öffentlichen Elektroladenetzwerk identifiziert.[iv]

SBOM und die EV-Lieferkette

Die Biden-Administration beschleunigt den Ausbau der EV-Infrastruktur[v] und verlangt nun einen Standard der Transparenz in der Software-Lieferkette über ein SBOM für kritische Branchen.[vi] Automobilsoftwareunternehmen wissen, dass die Integration von SBOM nicht nur ein integraler Bestandteil der Fahrzeugsicherheit ist, sondern auch für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und für die nationale Verteidigung von entscheidender Bedeutung ist. Die Integration von SBOM-Standards in die Fertigungs- und Entwicklungspipeline von Elektrofahrzeugen ist eine eindeutige und verbreitete Richtungsbewegung für die Branche. Die Aufnahme von SBOM in den Exekutiverlass von Biden soll das Risiko für die nationale Sicherheit verringern, und die Privatwirtschaft ist sich bewusst, dass dies Kosten und wirtschaftliche Folgen hat. So oder so werden Automobilhersteller diese vernetzten Fahrzeuge zur Erzeugung und Wartung von SBOM benötigen, für das Cybeats die erforderliche Plattform, notwendigen Tools und das fortlaufende Management bereitstellt.

Ein weiterer Aspekt der EV-Cybersicherheit ist die Unterstützung von Firmware-Updates für Autos, ein Prozess, bei dem viele Schwachstellen identifiziert und korrigiert werden können, um die Sicherheit zu optimieren. Auch EV-Ladestationen sind Cyber-Angriffen ausgesetzt, zum Beispiel durch Hacker, die versuchen, anfällige Software auf internen Komponenten wie Mikroprozessoren oder Speichern zu modifizieren.[vii]

Elektrofahrzeuge und der Lademarkt

Der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge wurde 2019 auf USD160 Milliarden geschätzt und wird voraussichtlich bis 2027 USD800 Milliarden erreichen, was einer CAGR von 22,6 % entspricht. Bis 2040 werden EV-Fahrzeuge 85 % der neuen Fahrzeugmodelle ausmachen.[viii] Das Ladenetz und die Infrastruktur verbinden Fahrzeuge mit dem Stromnetz, dem Zahlungsmanagementsystem und einer Vielzahl von Dienstleistern und sind für den Versand und Empfang von Daten ausgelegt. Elektrofahrzeuge und die damit verbundene Ladeinfrastruktur sind daher ebenso anfällig für Cyber-Bedrohungen wie jedes andere vernetzte Gerät.

Der Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge wird voraussichtlich von USD17 Milliarden im Jahr 2021 auf USD110 Milliarden im Jahr 2028 anwachsen, d. h. mit einer jährlichen Wachstumsrate von 30,26 %,[ix] von rund 30 Millionen Ladestationen im Jahr 2020 auf über 30 Millionen Ladestationen bis zum Jahr 2027.#_edn10

Am 28. September gab Ford Motors[xi] bekannt, dass sein Batterielieferant SK Innovation plant, mehr als USD11,4 Milliarden in neue US-Anlagen zu investieren, die fast 11.000 Arbeitsplätze für die Produktion von Elektrofahrzeugen und Batterien schaffen werden.[xii] Bevor es ein Konzept der Produkthaftung für die Automobilhersteller gab, gab es kein Konzept der Produkthaftung. Wir erleben jetzt diesen globalen Wandel.

LG investiert in Automobil-Cybersicherheit

Am 23. September erwarb LG[xiii] eine Mehrheitsbeteiligung an Cybellum, einem israelischen Unternehmen zur Bewertung von Cybersicherheitsrisiken in der Automobilindustrie, mit einer Transaktion im Wert von USD240 Mio.[xiv] Cybellum erkennt und bewertet Schwachstellen im Zusammenhang mit vernetzten Fahrzeugdiensten. Die Technologie von Cybellum und die Übernahme von LG unterstreichen einige der bedeutenden Trends in der Welt der vernetzten Autos und der Cybersicherheit.[xv]

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein Technologie-Innovator mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Lösungen in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Sicherheit gerichtet ist. Relay hat vor Kurzem Cybeats Technologies erworben, eine Plattform, die einen ganzheitlichen Ansatz für Cybersicherheit bietet und auf den $73 Mrd. IoT-Sicherheitsmarkt durch seine Software-Bill of Materials und Microagents-Lösung abzielt. Cybeats bietet Cybersicherheit in Echtzeit für vernetzte Geräte, kritische Infrastrukturen, die Automobil-, Medizin- und IoT (Internet of Things)-Branche.

Das Unternehmen veranstaltete am 20. September 2021 eine Sonderversammlung zur Genehmigung einer Namensänderung, da die Kernkompetenzen und Produktangebote des Unternehmens über die Medizinprodukteindustrie hinaus organisch gewachsen sind und diese Expansion in neue Branchen und Geschäfte sich in der Namensänderung widerspiegeln wird.

Internet: www.relaymedical.com

