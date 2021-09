DJ Siemens strebt 50/50-Mischung zwischen Büro und Homeoffice an

MÜNCHEN (Dow Jones)--Nach Corona-Lockdown und monatelangem Homeoffice bereitet Siemens seine Mitarbeiter auf eine allmähliche Rückkehr ins Büro vor. "Das Büro kommt jetzt zurück", sagte Siemens-Vorstand Matthias Rebellius der Süddeutschen Zeitung. Man ziele auf "eine 50/50-Mischung zwischen Büro und Homeoffice ab", so der Manager, denn man dürfe den "persönlichen Zusammenhalt zwischen den Menschen in der Arbeit auf keinen Fall verlieren". Allerdings sei dies "nur ein Rahmen und abhängig von den Aufgaben" der Mitarbeiter.

Grundsätzlich kämen Mitarbeiter "nicht mehr ins Büro, um zwölf Stunden alleine an ihrem Schreibtisch zu sitzen und Software zu schreiben oder Excel-Daten zu bearbeiten", so Rebellius. "Das können sie auch zuhause machen." In Zukunft werde der "soziale Austausch" im Büro "wichtiger als die Arbeit an sich".

Rebellius ist bei Siemens für den Bereich "Smart Infrastructure" zuständig, dabei geht es unter anderem um die digitale Vernetzung von Gebäuden, Büros oder Energiesystemen. Wegen der Pandemie habe der Markt für Büros einen "erheblichen Einbruch erlebt", sagt der Siemens-Manager. Man sehe aber jetzt, dass "viele Büros nun digital ausgebaut werden". Dies sei wichtig, denn die Menschen kämen "nur dann an ihre Arbeitsplätze zurück, wenn dort technologisch alles funktioniert".

September 29, 2021

