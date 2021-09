DGAP-News: Hornbach Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Hornbach-Gruppe setzt profitables Wachstum im ersten Halbjahr 2021/22 fort - Umsatz und Ertrag weiter auf Rekordniveau - Hohe Kundennachfrage nach Baumarktprodukten hält auch im zweiten Jahr der Pandemie an: Konzernumsatz wächst im ersten Halbjahr um 5,1 % auf 3,3 Mrd. Euro - Marktanteile in wichtigen Ländermärkten ausgebaut - flächenbereinigtes Wachstum in Deutschland deutlich über dem Branchendurchschnitt - Online-Umsatz steigt in der ersten Geschäftsjahreshälfte um 48 % auf 593 Mio. Euro - Onlineanteil erreicht 19,2 % am Gesamtumsatz - Bereinigtes EBIT übertrifft in den ersten sechs Monaten mit 337,2 Mio. Euro den Rekordwert des Vorjahres - Profitabilität weiterhin deutlich über Vor-Corona-Niveau - Prognose für Gesamtjahr 2021/22 bestätigt und präzisiert: Hornbach-Gruppe erwartet bereinigtes EBIT im oberen Drittel der Bandbreite von 290 bis 326 Mio. Euro Kennzahlen der Hornbach-Gruppe für das 2. Quartal und 1. Halbjahr im Überblick 2. Quartal 2. Quartal ± (in Mio. Euro soweit nicht anders angegeben) 2021/22 2020/21 in % Nettoumsatz Hornbach-Gruppe 1.614,3 1.555,1 3,8 Nettoumsatz Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG 1.509,4 1.456,8 3,6 Deutschland 764,8 748,6 2,2 Übriges Europa 744,6 708,2 5,1 Flächenbereinigtes Umsatzwachstum (DIY) 2,5 % 21,4 % Deutschland 1,7 % 24,1 % Übriges Europa 3,4 % 18,6 % Nettoumsatz Teilkonzern Hornbach Baustoff Union GmbH 104,6 97,9 6,8 Handelsspanne (in % vom Nettoumsatz) 35,4 % 35,2 % EBIT 168,1 162,2 3,6 Bereinigtes EBIT1) 168,1 161,9 3,8 davon Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG 150,5 147,0 2,4 Konzernergebnis vor Steuern 155,4 150,3 3,4 Periodenüberschuss 118,4 112,0 5,7 Ergebnis je Holding-Aktie (in Euro) 5,85 5,51 6,2 Investitionen 101,9 37,5 >100 1. Halbjahr 1. Halbjahr ± (in Mio. Euro soweit nicht anders angegeben) 2021/22 2020/21 in % Nettoumsatz Hornbach-Gruppe 3.292,4 3.132,2 5,1 Nettoumsatz Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG 3.085,2 2.949,0 4,6 Deutschland 1.579,7 1.557,0 1,5 Übriges Europa 1.505,5 1.391,9 8,2 Flächenbereinigtes Umsatzwachstum (DIY) 3,4 % 19,4 % Deutschland 0,7 % 24,3 % Übriges Europa 6,4 % 14,4 % Nettoumsatz Teilkonzern Hornbach Baustoff Union GmbH 206,5 182,4 13,2 Handelsspanne (in % vom Nettoumsatz) 35,4 % 35,6 % EBIT 337,2 335,6 0,5 Bereinigtes EBIT1) 337,2 334,7 0,7 davon Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG 304,3 307,0 -0,9 Konzernergebnis vor Steuern 312,9 313,5 -0,2 Periodenüberschuss 236,4 235,0 0,6 Ergebnis je Holding-Aktie (in Euro) 11,69 11,57 1,0 Investitionen 156,9 64,7 >100 Sonstige Kennzahlen Hornbach Holding AG & Co. KGaA Konzern 31. August 2021 28. Februar 2021 ± in % Eigenkapital in % der Bilanzsumme 46,7 % 44,2 % Anzahl der Einzelhandelsfilialen2) 165 163 1,2 Verkaufsfläche nach BHB (in Tqm) 1.941 1.918 1,2 Mitarbeiter (Anzahl) 24.285 23.279 4,3 Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten. Prozentangaben sind auf Basis TEuro gerechnet.

2) einschließlich zwei Bodenhaus-Fachmärkte Bornheim, 30. September 2021.

Die Hornbach-Gruppe (Hornbach Holding AG & Co. KGaA Konzern) hat im ersten Halbjahr 2021/22 (1. März bis 31. August 2021) ihren profitablen Wachstumskurs fortgesetzt und in ihrem Geschäftsgebiet weiter Marktanteile hinzugewonnen. Der Konzernumsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 5,1 % auf 3.292,4 Mio. Euro (Vj. 3.132,2 Mio. Euro). Die erfreuliche Umsatzentwicklung sowie die Gewinnsteigerungen im zweiten Quartal haben dazu geführt, dass das bereinigte Konzernbetriebsergebnis (EBIT) der Hornbach-Gruppe im ersten Halbjahr die Bestmarke des Vorjahreszeitraums übertraf. Aufgrund der guten Entwicklung im ersten Halbjahr werden Umsatzwachstum und bereinigtes EBIT im Gesamtjahr nunmehr im oberen Drittel der Prognosebandbreite erwartet. "Unsere Halbjahreszahlen zeigen: Die Verbraucher legen weiter großen Wert auf ein schönes und sicheres Zuhause. Die Kundennachfrage nach Bau- und DIY-Projekten blieb in den Sommermonaten hoch, obwohl das Wetter sehr unbeständig war und die Verbraucher wieder deutlich mehr verreisten. Dass wir die Umsätze im ersten Halbjahr 2021/22 um weitere 5,1 % steigern und sogar beim bereinigten EBIT den Rekordwert des Vorjahres toppen konnten, bestätigt eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit unseres Interconnected Retail", sagte Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der Hornbach Management AG. "Dank ICR hat sich Hornbach insbesondere unter den schwierigen Pandemiebedingungen des ersten Kalenderhalbjahres in Deutschland und anderen wichtigen Ländermärkten signifikant besser entwickelt als der Branchendurchschnitt und Marktanteile hinzugewonnen." Im größten operativen Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG (DIY-Einzelhandel), der zum 31. August 2021 insgesamt 165 Standorte sowie Onlineshops in neun europäischen Ländern betreibt, stieg der Nettoumsatz im ersten Halbjahr 2021/22 um 4,6 % auf 3.085,2 Mio. Euro (Vj. 2.949,0 Mio. Euro). Im zweiten Quartal wurden neue Bau- und Gartenmärkte in Trollhättan (Schweden) und in Cluj (Rumänien) eröffnet. Flächen- und währungskursbereinigt erzielten die Bau- und Gartenmärkte in den ersten sechs Monaten ein Umsatzwachstum von 3,4 %. Das DIY-Onlinegeschäft (Interconnected Retail; Abk.: ICR) verzeichnete in der ersten Geschäftsjahreshälfte ein Umsatzwachstum von 48,4 % auf 593 Mio. Euro und erreichte somit einen Umsatzanteil im Teilkonzern von 19,2 % (Vj. 13,6 %). Die Nettoumsätze der inländischen Hornbach-Baumärkte und des Onlineshops erhöhten sich im ersten Halbjahr 2021/22 um 1,5 % auf 1.579,7 Mio. Euro (Vj. 1.557,0 Mio. Euro). Flächenbereinigt legten die Umsätze in Deutschland im gleichen Zeitraum um 0,7 % (Vj. 24,3 %) zu. In den acht Ländern außerhalb Deutschlands (übriges Europa) stieg der Nettoumsatz im ersten Halbjahr 2021/22 um 8,2 % auf 1.505,5 Mio. Euro (Vj. 1.391,9 Mio. Euro). Der Auslandsanteil am Umsatz des Hornbach Baumarkt AG Teilkonzerns lag bei 48,8 % (Vj. 47,2 %). Flächen- und währungskursbereinigt wuchsen die Umsätze im übrigen Europa um 6,4 % (Vj. 14,4 %). Der Teilkonzern Hornbach Baustoff Union GmbH, der aktuell 34 Baustoffhandlungen im Südwesten Deutschlands sowie zwei grenznahe Standorte in Frankreich (Lothringen) betreibt, steigerte die Umsätze im ersten Halbjahr um 13,2 % auf 206,5 Mio. Euro (Vj. 182,4 Mio. Euro).

Operativer Gewinn gegenüber Rekordvorjahr gesteigert Die erfreuliche Umsatzentwicklung sowie die Ertragssteigerungen im zweiten Quartal haben dazu geführt, dass die Ertragskennzahlen der Hornbach-Gruppe im ersten Halbjahr (1. März bis 31. August 2021) die Bestmarken des Vorjahreszeitraums übertrafen. Das um nicht-operative Ergebniseffekte bereinigte EBIT erhöhte sich im zweiten Quartal 2021/22 um 3,8 % auf 168,1 Mio. Euro (Vj. 161,9 Mio. Euro) sowie im Halbjahr 2021/22 um 0,7 % auf 337,2 Mio. Euro (Vj. 334,7 Mio. Euro). Die Profitabilität lag mit einer bereinigten EBIT-Marge von 10,2 % im Halbjahr (Vj.10,7 %) weiterhin deutlich über dem Vor-Corona-Niveau. Das Ergebnis je Aktie stieg nach sechs Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 11,69 Euro (Vj. 11,57 Euro). Auf Ebene des Teilkonzerns Hornbach Baumarkt AG erreichte das bereinigte EBIT im ersten Halbjahr 2021/22 mit 304,3 Mio. Euro nahezu den hohen Vorjahreswert (Vj. 307,0 Mio. Euro). Das Ergebnis je Baumarkt-Aktie wird mit 6,58 Euro (Vj. 6,62 Euro) ausgewiesen. Die Teilkonzerne Hornbach Baustoff Union GmbH und Hornbach Immobilien AG trugen mit einem bereinigten EBIT von 12,6 Mio. Euro (Vj. 5,7 Mio. Euro) bzw. 29,1 Mio. Euro (Vj. 29,4 Mio. Euro) zum Konzernergebnis bei. Umsatz und bereinigtes EBIT nunmehr im oberen Drittel der Prognosebandbreite erwartet



Die am 25. Juni 2021 in der Mitteilung zum ersten Quartal 2021/22 veröffentlichte Jahresprognose wurde zum Halbjahr 2021/22 bestätigt und weiter präzisiert. Das Umsatzwachstum der Hornbach-Gruppe soll im oberen Drittel des Prognosebandes von 1 % bis 5 % liegen (Geschäftsjahr 2020/21: 5.456 Mio. Euro). Mit Blick auf die Ertragsentwicklung wird derzeit erwartet, dass das bereinigte Konzernbetriebsergebnis (EBIT) im oberen Drittel des Prognosekorridors von 290 Mio. Euro bis 326 Mio. Euro und damit unverändert leicht unter dem Rekordniveau des Geschäftsjahres 2020/21 (326,4 Mio. Euro) liegen wird. Angestrebt wird eine bereinigte EBIT-Marge 2021/22 im oberen Bereich der Bandbreite von 5,3 % bis 5,7 %. Die Profitabilität soll somit signifikant über dem Wert des Vor-Corona-Geschäftsjahres 2019/20 (4,8 %) und dem Mittelwert der letzten 20 Jahre (4,5 %) liegen. Viertes Nachhaltigkeitsmagazin veröffentlicht



Die Hornbach-Gruppe hat zusammen mit dem Halbjahresbericht ihr jährlich erscheinendes Nachhaltigkeitsmagazin veröffentlicht. Abseits von der gesetzlichen Berichtspflicht bietet es Platz für Themen, die das Unternehmen, seine Mitarbeiter und Kunden beschäftigen - zum Beispiel ressourcenschonende Logistik, Recycling von Baustoffen, Frauen in Führungspositionen und natürlich die Herausforderungen der Corona-Pandemie. Hinweis: Die Halbjahresfinanzberichte der Hornbach Holding AG & Co. KGaA und der Hornbach Baumarkt AG sowie das Nachhaltigkeitsmagazin sind auf unserer Webseite abrufbar unter "Publikationen", Link: www.hornbach-gruppe.com/Finanzberichte.





axel.mueller@hornbach.com Kontakt:Axel MüllerLeiter Group Communications und Investor RelationsHORNBACH Holding AG & Co. KGaATel. +49 (0) 6348 602444axel.mueller@hornbach.com

