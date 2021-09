Nachdem die Bank of America-Aktie im März vergangenen Jahres bei 17,95 US-Dollar ihren vorläufigen Tiefpunkt markiert hatte, wechselte der Trend und brachte bis Anfang dieses Jahres Gewinne bis an die Jahreshochs aus 2020 bei 35,72 US-Dollar hervor. Nach einem kurzen Zwischenstopp in diesem Bereich schoss die Aktie weiter hoch und begab sich in den mittelfristigen Zielkorridor am 138,2 % Fibonacci-Retracement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...