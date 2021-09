NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Aroundtown von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,30 auf 7,50 Euro angehoben. Der Analyst Jonathan Kownator sieht dank der niedrigen Bewertung eine gute Kaufchance für die Papiere des Gewerbeimmobilienkonzerns. Es zeichne sich mit der Rückkehr an die Arbeitsplätze und erhöhten Hotel-Aktivitäten eine Trendwende ab, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2021 / 21:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

