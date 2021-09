KOLUMNE WOLFGANG KUCKERTZ Im März 2021 ist sie in Kraft getreten: die EU-Transparenzverordnung. Und da EU-Verordnungen nicht mehr in nationales Recht umgesetzt werden müssen, wo es im Vorfeld dann noch Verbändestellung- nahmen und Sachverständigenanhörungen in einem der Bundestagsausschüsse gibt, ist das Inkrafttreten dann auch für viele etwas überraschend gekommen. So war der Fokus auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...