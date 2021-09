DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Photovoltaik-Anlage auf dem 3U-Distributionszentrum Koblenz installiert

Marburg (pta007/30.09.2021/07:00) - _ * Rund 300 kWp decken bis zu 60 % des Strombedarfs ab * Rund 132 t CO2 jährlich werden eingespart * Investition amortisiert sich binnen weniger Jahre

Marburg und Koblenz, den 30. September 2021 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) hat am Standort Koblenz eine Photovoltaik-Aufdachanlage (PV) errichtet. Das von der Tochtergesellschaft PELIA Gebäudesysteme GmbH betriebene Distributionszentrum für den 3U Onlinehandel verfügt über rund 14.000 m² Dachfläche. Auf einem großen Teilbereich sind jetzt 810 Photovoltaikmodule mit einer Nennleistung von 299,7 kWp installiert. Fünf leistungsfähige Wechselrichter sorgen dafür, dass der erzeugte Strom im Distributionszentrum selbst genutzt und Überschüsse ins Netz eingespeist werden können. Bis zu 60 % des jährlichen Stromverbrauchs am Standort werden durch die PV-Anlage abgedeckt. Auf diese Weise spart das Unternehmen Jahr für Jahr rund 132 t CO2 ein. Auch ist die Nutzung des selbsterzeugten Sonnenstroms günstiger als der Bezug bei einem Stromanbieter. Die Gestehungskosten werden zu weniger als 6 Cent pro Kilowattstunde kalkuliert. Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen lassen erwarten, dass sich die Investition von rund TEUR 250 binnen etwa sieben Jahren amortisiert haben wird.

Michael Schmidt, Sprecher des Vorstands der 3U HOLDING AG, sieht sich mit der Inbetriebnahme bestätigt: "Seit den ersten Anfängen unseres Geschäfts mit Erneuerbaren Energien in den Jahren 2009/2010 hat sich diese Annahme immer wieder bestätigt: Nachhaltigkeit, Ökologie und Wirtschaftlichkeit gehen Hand in Hand. Unsere Investition in die Photovoltaik-Dachanlage in Koblenz reduziert unseren CO2-Fußabdruck beträchtlich und führt zu erheblich günstigeren Energiekosten. Photovoltaik-Investitionen wie diese tragen dazu bei, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern."

Das Lager- und Logistikzentrum im Industriepark Koblenz wurde durch die 3U HOLDING AG mit einem Investitionsvolumen von rund 12 Millionen Euro errichtet. Die 3U-Tochtergesellschaft PELIA Gebäudesysteme GmbH nahm es im Mai 2021 in Betrieb und versendet von hier die Waren des Konzernsegments SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). Mit seinen Tochtergesellschaften im Segment SHK, insbesondere mit dem Onlinehandel der Selfio sowie der PELIA, ist der 3U Konzern erfolgreich im Megatrend E-Commerce tätig. Der 3U Onlinehandel konnte sein Umsatzvolumen im Verlauf der letzten fünf Jahre verdoppeln. Für das geplante weitere dynamische Wachstum bietet das neue Distributionszentrum zukunftsorientiert die benötigten Kapazitäten.

Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsmodelle Cloud Computing und E-Commerce energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

