DGAP-Ad-hoc: Knaus Tabbert AG

Knaus Tabbert AG nimmt Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2021 wegen zunehmender Materialknappheit zurück



30.09.2021 / 07:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Vorstand der Knaus Tabbert AG nimmt wegen zunehmender Materialknappheit entlang der Lieferkette die Prognose für Umsatz und Ergebnismarge für das Geschäftsjahr 2021 zurück. Die mittelfristige Wachstumserwartung ist hiervon nicht betroffen. Die bisherige Prognose war zuletzt am 11. August 2021 bestätigt worden und stand bereits unter dem Vorbehalt weiterer Einschränkungen im Zusammenhang mit Problemen in der Lieferkette. Darin ging das Unternehmen von einer Umsatzsteigerung im unteren Bereich von 20 bis 22 Prozent sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 8% aus.



Anhaltende Verzögerungen bei der Belieferung von Fahrgestellen, die primär mit der weltweiten Halbleiterknappheit verbunden sind, führen dazu, dass die Produktionslinien für Wohnmobile an den Standorten in Jandelsbrunn (Deutschland) und Nagyoroszi (Ungarn) im vierten Quartal - für voraussichtlich zumindest zwei Wochen - gestoppt werden müssen und darüber hinaus die Arbeitszeit an diesen Standorten deutlich reduziert wird.



Angesichts der Dynamik der Entwicklungen in Zusammenhang mit Lieferschwierigkeiten kann eine neue Prognose hinsichtlich des Umsatzes und des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2021 und somit auf die Geschäftsentwicklung von Knaus Tabbert erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.



